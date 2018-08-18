İşte 6 yıl erken emekli olma fırsatı

Milyonlarca ki\u015fiye b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde geldi\r\n,2 y\u0131ldan 6 y\u0131la kadar erken emekli olabilirsiniz..\r\n,3 \u00e7ocukta bu s\u00fcre 2160 g\u00fcn (6 y\u0131l) olur.\r\n,Sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131lar i\u00e7in de ayr\u0131 bir m\u00fcjde var...\r\n,SSK\u2019l\u0131, Ba\u011f-Kurlu ve Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 mensubu b\u00fct\u00fcn kad\u0131n sigortal\u0131lar do\u011fum bor\u00e7lanmas\u0131 hakk\u0131na sahip.\r\n,Do\u011fum bor\u00e7lanmas\u0131 do\u011fumdan sonraki en fazla iki y\u0131ll\u0131k s\u00fcre i\u00e7in yap\u0131labilir.\r\n,Her do\u011fumda en fazla 720 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre bor\u00e7lan\u0131labilir.\r\n,G\u00fcnl\u00fck en d\u00fc\u015f\u00fck bor\u00e7lanma tutar\u0131 18.96 liradan 21.64 liraya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Asgari \u00fccretteki art\u0131\u015fla birlikte do\u011fum bor\u00e7lanmas\u0131 tutar\u0131 da artt\u0131.\r\n,Ek \u00f6deme tutar\u0131 mevcut memur maa\u015f katsay\u0131s\u0131na g\u00f6re, pratisyen doktor emeklilerinde yakla\u015f\u0131k bin 533, uzman doktor emeklilerinde de 2 bin lira olacak.\r\n,Dolay\u0131s\u0131yla, her do\u011fum sonras\u0131nda kad\u0131n sigortal\u0131 720 g\u00fcn bor\u00e7lanma hakk\u0131na sahiptir.\r\n,Bu y\u0131l tabandan bor\u00e7lanmas\u0131 yapacak bir anne tek \u00e7ocuk i\u00e7in (720 g\u00fcn) en az 15 bin 580 lira, 2 \u00e7o\u00e7uk i\u00e7in (1440 g\u00fcn) 31 bin 162 lira, 3 \u00e7o\u00e7uk i\u00e7in (2160 g\u00fcn) 43 bin 6742 lira \u00f6deyecek.\r\n,Hasta ve hasta yak\u0131nlar\u0131n\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frayan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na \u2018erken emeklilik\u2019 yolu a\u00e7\u0131l\u0131yor.\r\n,Emekli doktorlara ek \u00f6deme art\u0131\u015f\u0131 getiren d\u00fczenleme 1 Ocak 2019'da, di\u011fer d\u00fczenlemeler de Resmi Gazete'de yay\u0131mlan\u0131nca y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek..\r\n,Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131ndaki emekli doktor ve di\u015f hekimlerine, ek \u00f6deme yap\u0131lacak.\r\n,Doktor, di\u015f hekimi, eczac\u0131, hem\u015fire, fizyoterapist gibi sa\u011fl\u0131k personeline y\u0131lda 60 g\u00fcn fiili hizmet zamm\u0131 verilecek.\r\n,Sa\u011fl\u0131k personeline verilecek ek \u00f6demelerin tavan katsay\u0131s\u0131 art\u0131r\u0131lacak. Sa\u011fl\u0131k turizmi kapsam\u0131nda elde edilen gelirin y\u00fczde 50'sine kadar olan k\u0131sm\u0131 personele da\u011f\u0131t\u0131labilecek.\r\n,