İşte Adnan Oktar’ın ifadesi

Tutuklanan Adnan Oktar, savunmas\u0131nda, \u201cBana kumpas kurdular\u201d diyerek su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmedi.\r\n,Adnan Oktar grubuna y\u00f6nelik operasyon kapsam\u0131nda 116 ki\u015fi tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderilmi\u015fti. Adnan Oktar\u2019\u0131n \u0130stanbul Sulh Ceza Hakimli\u011findeki ifadesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Oktar, ifadesinde \u00fczerine at\u0131l\u0131 su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmedi\u011fini s\u00f6yledi. Geni\u015f bir arkada\u015f grubu oldu\u011funu savunan Oktar, \u201cLakap kullan\u0131r\u0131m ancak kod ad\u0131m yoktur. T\u00fcrk polisine kar\u015f\u0131 iddia edildi\u011fi gibi d\u00fc\u015f\u00fcncem olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 beyan etmek isterim. Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla ba\u015fkaca bir gelirim yoktur. M\u00fc\u015ftekiler bana kumpas kurmu\u015flard\u0131r. Yurt d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmelerim T\u00fcrkiye aleyhine de\u011fil, T\u00fcrkiye lehine yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerdir\u201d dedi.\r\n,Oktar, k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131na cinsel tacizde bulundu\u011fu iddialar\u0131n\u0131 da kabul etmedi\u011fini belirterek, \u201cBu da iftirad\u0131r. Ben kanuna, hukuka uygun ya\u015fayan bir ki\u015fiyim, halk\u0131n i\u00e7inde ya\u015fayan bir ki\u015fiyim. Milletin i\u00e7inde ya\u015fayan, televizyonda ya\u015fayan bir ki\u015fi olmakla herkes, halk da beni g\u00f6r\u00fcr tan\u0131r. Gitti\u011fim yerler bellidir. Gizli anla\u015f\u0131lmaz \u00f6rg\u00fct lideri bir ki\u015fi de\u011filim.\r\n,D\u00fcr\u00fcst insanlarla ya\u015famay\u0131 seven, dost olmay\u0131 seven, arkada\u015f \u00e7evresi olan bir ki\u015fiyim. \u0130ddialar\u0131 \u00e7irkin buluyorum. Kabul etmiyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,\u201cK\u0131z \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ailelerine 50 bin TL para vererek onlar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131m\u0131za dair iddialar vard\u0131r\u201d diyen Oktar, \u201cHalbuki ben hayat\u0131m\u0131n her evresinde dikkatli oldu\u011fu gibi k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131 konusunda da son derece dikkatli olarak ili\u015fki kuran bir ki\u015fiyimdir.\r\n,O bahse konu k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almad\u0131m, bah\u00e7ede g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck g\u00f6nderdim. Bu iftiralar\u0131 kabul etmiyorum. Atat\u00fcrk\u00e7\u00fc, milliyet\u00e7i bir ki\u015fiyim\u201d diyerek serbest b\u0131rak\u0131lmay\u0131 talep etti.\r\n,Tutuklanma istemiyle N\u00f6bet\u00e7i Sulh Ceza Hakimli\u011fine g\u00f6nderilen di\u011fer \u015f\u00fcphelilerin sorgular\u0131 devam ediyor.\r\n