İşte Adnan Oktar'ın kaçtığı o gizli yol!

Adnan Oktar ve grubuna y\u00f6nelik polis taraf\u0131ndan yap\u0131lan operasyonun ard\u0131ndan bir\u00e7ok ayr\u0131nt\u0131 g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131., \u0130ddiaya g\u00f6re, Adnan Oktar polislerin villaya bask\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn, adresin ormanl\u0131k alan\u0131ndan sahile inen yoldan ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 gizli yol havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Ayr\u0131ca villa da en yak\u0131n haliyle ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmi\u015f oldu. \r\n\r\n,Polis ekipleri, villadan 300 metre mesafeyle sahile inen bir patika yol tespit etti. ,Sahile inen patikan\u0131n sonuna gelindi\u011finde kameralara donat\u0131lm\u0131\u015f ye\u015fil bir kap\u0131n\u0131n yola a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Polisin bask\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn Adnan Oktar ve yan\u0131ndaki Didem \u00dcrer kimsenin bilmedi\u011fi o gizli yoldan a\u015fa\u011f\u0131 indi\u011fi \u00f6\u011frenildi.