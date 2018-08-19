İşte AK Parti'nin yeni vitrini

Y\u00dcCEL KAYAO\u011eLU - AK Parti\u2019nin 6\u2019\u0131nc\u0131 ola\u011fan kongresinde yeni parti y\u00f6netimine ili\u015fkin se\u00e7imler, \u00f6nceki uygulamalardan farkl\u0131 olarak tek oylama \u00fczerinden yap\u0131ld\u0131. \u00d6nceki kongrelerde, genel ba\u015fkanl\u0131k i\u00e7in ayr\u0131, MKYK i\u00e7in ayr\u0131 se\u00e7im yap\u0131l\u0131yordu. ,D\u00fcnk\u00fc kongrede ise \u2018Genel Ba\u015fkan Aday\u0131\u2019 olarak Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n isminin pusulada MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Parti \u0130\u00e7i Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu \u00fcyelerine de yer verildi. B\u00f6ylece, yeni y\u00f6netim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck kongre delegeleri bir kez sand\u0131k ba\u015f\u0131na gitmi\u015f oldu.,Partinin en yetkili karar organ\u0131 olan 50 ki\u015filik MKYK\u2019n\u0131n y\u00fczde 50\u2019den fazlas\u0131 de\u011fi\u015fime u\u011frad\u0131. ,MKYK\u2019ya 29 yeni \u00fcye girdi. ,Aralar\u0131nda 9 eski bakan\u0131n da bulundu\u011fu yeni MKYK \u015fu isimlerden olu\u015ftu: ,Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali \u0130hsan Yavuz, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih \u015eahin, Fatma Aksal, ,Fatma Bet\u00fcl Sayan Kaya, G\u00f6k\u00e7e \u00d6zdo\u011fan En\u00e7, Hac\u0131 Bayram T\u00fcrko\u011flu, Hamza Da\u011f, Harun Karaca, Hatice K\u00fcbra \u00d6zt\u00fcrk G\u00f6kkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yaz\u0131c\u0131, \u0130brahim Halil Y\u0131ld\u0131z, \u0130ffet Polat, ,J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu, Leyla \u015eahin Usta, L\u00fctfi Elvan, Mahir \u00dcnal, Markar Esayan, ,Mehmet \u00d6zhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ata\u015f, ,Nurettin Canikli, Orhan Miro\u011flu, Osman Nuri G\u00fcla\u00e7ar, ,\u00d6mer \u00c7elik, \u00d6znur \u00c7al\u0131k, Tu\u011fba I\u015f\u0131k Ercan, Vedat Demir\u00f6z, Vildan Polat, Yavuz Suba\u015f\u0131, Zehra Ta\u015fkeseno\u011flu.,AK Parti\u2019nin yeni y\u00f6netiminde g\u00f6rev alan isimlerden B\u00fc\u015fra Paker, uzun s\u00fcre \u0130stanbul kad\u0131n kollar\u0131nda g\u00f6rev yapt\u0131. ,Antalya eski Milletvekili olan G\u00f6k\u00e7en \u00d6zdo\u011fan En\u00e7 de yeniden parti y\u00f6netimine ta\u015f\u0131nd\u0131. ,Hatice Merve Tatar ise Gaziantep gen\u00e7lik kollar\u0131ndan parti y\u00f6netimine ta\u015f\u0131nan isim oldu. ,AK Parti\u2019nin yurtd\u0131\u015f\u0131 se\u00e7im i\u015fleri ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcten Mustafa Yenero\u011flu, Van\u2019\u0131n \u00f6nemli kanaat \u00f6nderleri aras\u0131nda say\u0131lan ve 24 Haziran se\u00e7imlerinde de milletvekilli se\u00e7ilen Osman Nuri G\u00fcla\u00e7ar\u2019a parti y\u00f6netiminde yer verilmesi dikkat \u00e7ekti.,AK Parti\u2019nin mevcut MKYK \u00fcyelerinden Mustafa \u015eentop TBMM Ba\u015fkanvekili se\u00e7ildi\u011fi i\u00e7in yeni y\u00f6netimde yer verilmedi\u011fi belirtilirken, ,yine Anayasa Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na getirilen Bekir Bozda\u011f da bu g\u00f6revi nedeniyle MKYK\u2019n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda kald\u0131. ,Aralar\u0131nda, Burhan Kuzu, Ethem Sancak, grup ba\u015fkanvekili Mehmet Mu\u015f, en gen\u00e7 milletvekili se\u00e7ilen R\u00fcmeysa Kadak, Zeyid Aslan ve genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Mehdi Eker ile Ravza Kavak\u00e7\u0131\u2019n\u0131n da bulundu\u011fu 29 ki\u015fiye yeni y\u00f6netimde yer verilmedi. ,Partinin \u2018haf\u0131zas\u0131\u2019 ve a\u011f\u0131r toplar\u0131 olarak say\u0131lan ve uzun s\u00fcredir Erdo\u011fan\u2019la yol arkada\u015fl\u0131\u011f\u0131 yapan isimlerden Hayati Yaz\u0131c\u0131, Erol Kaya, Nurettin Canikli, \u00d6mer \u00c7elik ve Mustafa Ata\u015f da beklendi\u011fi gibi yeniden y\u00f6netime girdi. ,Mevcut bakanlardan Berat Albayrak, S\u00fcleyman Soylu, Abdulhamit G\u00fcl ve Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019na MKYK\u2019da yer verilmedi.,AK Parti\u2019nin kongresinden sonra, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde MKYK\u2019y\u0131 toplayan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, partinin yeni A tak\u0131m\u0131n\u0131 belirledi. Mevcut MYK \u00fcyelerinden 7\u2019sine yeni yap\u0131da yer verilmedi. Numan Kurtulmu\u015f Genel Ba\u015fkanvekilli\u011fine geti-rilirken, genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Mustafa Ata\u015f, Ahmet Sorgun, Mehdi Eker, \u00d6znur \u00c7al\u0131k, Erol Kaya, Harun Karacan ve Ravza Kavak\u00e7\u0131 MYK d\u0131\u015f\u0131nda kald\u0131.,AK Parti\u2019de, parti s\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc y\u00fcr\u00fcten Mahir \u00dcnal\u2019\u0131n yerine AB eski bakan\u0131 \u00d6mer \u00c7elik getirildi. \u00dcnal ise eski g\u00f6revi Medya ve Tan\u0131t\u0131mdan sorumlu genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fctmeye devam edecek. 5 eski bakan ise genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131na geti-rildi. Erdo\u011fan\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki MKYK toplant\u0131s\u0131ndan sonra a\u00e7\u0131klanan yeni,Genel Ba\u015fkanvekili Numan Kurtulmu\u015f, Siyasi ve Hukuki \u0130\u015fler Ba\u015fkan\u0131 Hayati Yaz\u0131c\u0131, Te\u015fkilat Ba\u015fkan\u0131 Erkan Kandemir, Se\u00e7im \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali \u0130hsan Yavuz, Tan\u0131t\u0131m ve Medya Ba\u015fkan\u0131 Mahir \u00dcnal, D\u0131\u015fili\u015fkiler