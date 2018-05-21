İşte Başbakan Yıldırım'ın aday olduğu şehir

'Cumhur ittifak\u0131'na destek veren B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi'nden (BBP) isimler de AK Parti listelerinde yer buldu. BBP \u0130zmir \u0130l eski Ba\u015fkan\u0131 Erdem \u00d6ks\u00fcz, 2'nci b\u00f6lge 8'inci s\u0131radan aday g\u00f6sterildi.,1'inci b\u00f6lgenin ilk 2 s\u0131ras\u0131 1 Kas\u0131m se\u00e7imlerindeki gibi oldu. Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan sonra Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 2'nci s\u0131rada yer ald\u0131. 2'nci b\u00f6lgenin ilk s\u0131ras\u0131 AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hamza Da\u011f'\u0131n oldu. ,\u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Meclisi Grup Ba\u015fkanvekilli\u011fi g\u00f6revinden istifa ederek, aday olan Bilal Do\u011fan da 1'inci b\u00f6lge 5'inci s\u0131rada yer ald\u0131. ,\u0130zmir d\u0131\u015f\u0131ndan 1'inci b\u00f6lge 2'nci s\u0131radan listeye giren TBMM \u0130dare Amiri, Mardin Milletvekili Ceyda B\u00f6l\u00fcnmez \u00c7ank\u0131r\u0131 ismi dikkat \u00e7ekti. Yine g\u00f6revden al\u0131nan AK Parti Konak \u0130l\u00e7e eski Ba\u015fkan\u0131 Temel Y\u0131ld\u0131r\u0131m da 1'inci b\u00f6lge 7'nci s\u0131radan se\u00e7imlere girmeye hak kazand\u0131.,\r\nBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\r\n\r\nMahmut Atilla Kaya\r\n\r\nCeyda B\u00f6l\u00fcnmez\r\n\r\nCemal Bekle\r\n\r\nBilal Do\u011fan\r\n\r\nEmre Cemil Ayval\u0131\r\n\r\nTemel Y\u0131ld\u0131r\u0131m\r\n\r\nAhmet G\u00fcrhan\r\n\r\nG\u00f6zde Keskin\r\n\r\nFatih Reha Yavuzer Kam\r\n\r\nKoray Battal\r\n\r\nMuhabbet G\u00fcneri\r\n\r\nAhmet U\u011fur Baran\r\n\r\nHalil C\u00fcneyt A\u00e7\u0131l\r\n\r\n,AK Parti \u0130zmir milletvekili aday listelerinde, 2 b\u00f6lgenin ilk s\u0131ralar\u0131nda, Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hamza Da\u011f yer ald\u0131.,Ak Parti'de milletvekili adaylar\u0131 belli oldu., \u0130zmir d\u0131\u015f\u0131ndan listeye, 1'inci b\u00f6lge 2'nci s\u0131radan giren TBMM \u0130dare Amiri ve Mardin Milletvekili Ceyda B\u00f6l\u00fcnmez \u00c7ank\u0131r\u0131 girdi. 5 vekil ise liste d\u0131\u015f\u0131nda kald\u0131. ,\u0130ZM\u0130R 2'NC\u0130 B\u00d6LGE\r\n\r\nHamza Da\u011f\r\n\r\nFehmi Alpay \u00d6zalan\r\n\r\nNecip Nas\u0131r\r\n\r\nYa\u015far K\u0131rkp\u0131nar\r\n\r\nMelek Ero\u011flu\r\n\r\nNecip Faz\u0131l Kurt\r\n\r\nAdil Y\u00fcksel\r\n\r\nErdem \u00d6ks\u00fcz\r\n\r\nGer\u00e7ek Tekin\r\n\r\nMusa \u00c7evik\r\n\r\nSaliha Bozkurt\r\n\r\nAhmet Numan Ar\u0131c\u0131\r\n\r\nFatma Nur G\u00fcnd\u00fczpolat\r\n\r\nEnder Do\u011fan\r\n,M\u00fcteahhitler Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Necip Nas\u0131r da yine listeye girmeyi ba\u015faran isimler aras\u0131nda oldu. Nas\u0131r, 2'nci b\u00f6lge 3'\u00fcnc\u00fc s\u0131radan aday g\u00f6sterildi. ,AK Parti'de se\u00e7im tecr\u00fcbesi olan, farkl\u0131 il y\u00f6netimlerinde g\u00f6rev alm\u0131\u015f mimar Melek Ero\u011flu (51), 2'nci b\u00f6lge 5'inci s\u0131radan listeye girdi. AK Parti Kemalpa\u015fa \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden istifa ederek, aday olan Ya\u015far K\u0131rkp\u0131nar, 2'nci b\u00f6lge 4'\u00fcnc\u00fc s\u0131radan aday g\u00f6sterilirken, AK Parti'nin Roman aday\u0131 Cemal Bekle de 1'inci b\u00f6lge 3'\u00fcnc\u00fc s\u0131raya yerle\u015fti.