İşte Bebek Firarda'nın bebeğinin son hali

\u0130zleyenlerin sevimlili\u011fiyle hat\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 Bebek Bink, \u00e7ekimlerde \u00e7ok zorlansa da yap\u0131mc\u0131larla yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6zle\u015fmenin ihlali durumunda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck mebla\u011flarda para \u00f6deyecekleri i\u00e7in ayn\u0131 sahneyi onlarca kez \u00e7ekmek zorunda kald\u0131.\r\n,Bebe\u011fin ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu sahneyle izleyici \u00fczen film, ard\u0131ndan onu ka\u00e7\u0131ranlar\u0131n ya\u015fatt\u0131\u011f\u0131 maceralarla bol bol g\u00fcld\u00fc.\r\n,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc 1994 yap\u0131m\u0131 Bebek Firar (Baby's Day Out) filminin \u00fcnl\u00fc Bebek Bink karakterini canland\u0131ran Adam Robert Worton'un son hali...\r\n, .,.,