İşte bedelli askerlikten devletin kasasına girecek para

Milyonlarca ki\u015finin bekledi\u011fi bedelli askerlik belli oldu.,AK Parti Grup Ba\u015fkan Vekili B\u00fclent Turan, bedelli askerlik i\u00e7in h\u00fck\u00fbmetin son karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: Ya\u015f 25, bedel 15...,Milyonlarca ki\u015finin merakla bekledi\u011fi bedelli askerlikte en \u00e7ok konu\u015fulan konulardan biri de devletin ne kadar gelir elde edece\u011fi.,2011 y\u0131l\u0131nda 30 ya\u015f, 30 bin lira olan bedelli askerlikten 66 bin ki\u015fi yararland\u0131 ve devletin kasas\u0131na 1.9 milyon lira girdi.,Bir \u00f6nceki bedelli askerlik d\u00f6neminde ise; 27 ya\u015f, 18 bin lira bedelli askerlikten 203 bin ki\u015fi yararland\u0131. 2014 y\u0131l\u0131ndaki bedelli askerlikten devletin kasas\u0131na ise 3.6 milyon lira girdi.,350 bin ki\u015finin yararlanmas\u0131n\u0131n beklendi\u011fi bedelli askerlikten devlet 5 milyar 250 milyon lira gelir bekliyor.\r\n