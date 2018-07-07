İşte Beşiktaş'ın listesindeki 6 yıldız!

Siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netim, kadroyu g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in alternatifleri art\u0131rd\u0131.,Talisca'n\u0131n ayr\u0131lmas\u0131ndan sonra '10 numara' aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran siyah-beyazl\u0131lar\u0131n listesinin ilk s\u0131ras\u0131nda Bernard yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Bu y\u00fczden Shakhtar Donetsk tak\u0131m\u0131ndan ayr\u0131lan Bernard i\u00e7in giri\u015fimlerini tekrarlayan transfer komitesi, futbolcunun istedi\u011fi 6 milyon euro y\u0131ll\u0131k \u00fccreti 3 milyon euro seviyesine indirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Kamptan ayr\u0131lan Ba\u015fkan Fikret Orman, 26 ya\u015f\u0131ndaki Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z ile yeniden temas kurdu.\r\n\r\n,Bu mevki i\u00e7in liste kalabal\u0131k ancak mali s\u0131k\u0131nt\u0131 y\u00fcz\u00fcnden \u00f6nce sat\u0131\u015f yap\u0131lmas\u0131na a\u011f\u0131rl\u0131k verildi.\r\n\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fmeler transfer komitesinin istedi\u011fi \u015fartlarda devam ederse Be\u015fikta\u015f'\u0131n yeni 10 numaras\u0131n\u0131n Bernard olmas\u0131 s\u00fcrpriz olmayacak.\r\n\r\n, \r\nForvetten \u00f6nce forvet arkas\u0131 transferini bitirmek isteyen siyah-beyazl\u0131lar\u0131n listesinin ikinci s\u0131ras\u0131nda Everton'da forma giyen Davy Klaassen bulunuyor.\r\n\r\n,Siyah-beyazl\u0131lar 25 ya\u015f\u0131ndaki Hollandal\u0131 10 numara i\u00e7in yap\u0131lan giri\u015fimlerde b\u00fcy\u00fck oranda anla\u015fma sa\u011flam\u0131\u015f durumda.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f, oyuncuyu y\u0131ll\u0131k 1.5 milyon euro bedelle iki senelik kiralamak istiyor.\r\n\r\n,Tak\u0131mdaki durumu en \u00e7ok merak edilen isimlerden olan Negredo'nun tak\u0131m bulup, transfer olmas\u0131 halinde siyah- beyazl\u0131lar forvet b\u00f6lgesine bir transfer ger\u00e7ekle\u015ftirecek.\r\n\r\n,Bir\u00e7ok ismin g\u00fcndeme geldi\u011fi transfer d\u00f6neminde bir iddia da Afrika bas\u0131n\u0131ndan geldi.\r\n\r\n,Kickgh.com isimli haber sitesine g\u00f6re Be\u015fikta\u015f Swansea City'de forma giyen 28 ya\u015f\u0131ndaki forvet Andre Ayew i\u00e7in kul\u00fcb\u00fcyle kiral\u0131k olarak anla\u015fma sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n,Geride kalan sezonda West Ham ve Swansea formalar\u0131yla toplamda 36 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Andre Ayew, bu ma\u00e7larda 6 gol, 5 asist yapt\u0131.\r\n\r\n,Bir di\u011fer santrfor aday\u0131 da Umut Nayir.. Be\u015fikta\u015f'\u0131n Osmanl\u0131spor ile her konuda anla\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Umut transferinin perde arkas\u0131 da araland\u0131.\r\n\r\n,25 ya\u015f\u0131ndaki oyuncunun Pazartesi g\u00fcn\u00fc \u0130stanbul'da sa\u011fl\u0131k kontrollerinden ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan 4 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fmeye imza ataca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Umut Nayir, imzalayaca\u011f\u0131 s\u00f6zle\u015fmenin ard\u0131ndan 11 Temmuz'da kampa kat\u0131larak yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131na ba\u015flayacak. Umut'un y\u0131ll\u0131k 400 bin euro alaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Quaresma ve Babel'in ayr\u0131lma ihtimallerine kar\u015f\u0131l\u0131k kanat oyuncusu aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 da s\u00fcrd\u00fcren Be\u015fikta\u015f, \u0130ngiliz ekibi West Bromwich'in Bel\u00e7ikal\u0131 kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralamak i\u00e7in ba\u015fvurdu.\r\n,\r\nGe\u00e7en sezonun ard\u0131ndan Premier Lig'den d\u00fc\u015fen Bromwich'e teklifini sunan siyah-beyazl\u0131lar, \u0130ngiliz ekibinin yan\u0131t\u0131n\u0131 bekliyor.\r\n\r\n,Tak\u0131m\u0131n\u0131n Championship'e d\u00fc\u015fmesi nedeniyle ayr\u0131l\u0131\u011fa s\u0131cak bakan Chadli, kul\u00fcplerin anla\u015fmas\u0131 halinde Be\u015fikta\u015f'a transfer olacak.\r\n\r\n,H\u00fccum hatt\u0131n\u0131n iki kanad\u0131nda ve forvet arkas\u0131 pozisyonunda oynayan 27 ya\u015f\u0131ndaki Chadli, ge\u00e7en sezon West Bromwich Albion'da \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 6 ma\u00e7ta fileleri 1 kez havaland\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Sa\u011f bek konusunda ise y\u00f6netimin Lyon'dan Rafael konusunda \u0131srarc\u0131 tutumu s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,27 ya\u015f\u0131ndaki Brezilyal\u0131 i\u00e7in siyah-beyazl\u0131lar\u0131n Frans\u0131z ekibine en son 2.5 milyon euro'luk bir teklif yapt\u0131\u011f\u0131, Lyon y\u00f6netiminin ise bu \u00f6neriyi az buldu\u011fu ve geri \u00e7evirdi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f y\u00f6netimi Rafael'den vazge\u00e7medi ancak \u015fu an i\u00e7in beklemeye ge\u00e7ti. (Fotoma\u00e7)