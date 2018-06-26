İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi

Genel se\u00e7imlerin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye yeni sisteme ge\u00e7iyor.,Yeni sistemde Ba\u015fbakanl\u0131k kurumu kapat\u0131l\u0131yor.,T\u00fcrkiye Cumhuriyeti'nin son ba\u015fbakan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yeni g\u00f6revi ise belli oldu.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekili se\u00e7imlerine ili\u015fkin kesin sonu\u00e7lar\u0131n 5 Temmuz\u2019da ilan edilmesi ile birlikte, yeni Meclis\u2019in ve yeni h\u00fck\u00fbmetin g\u00f6reve ba\u015flama takvimi de i\u015flemeye ba\u015flayacak.,Ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerinin ise 18 Temmuz\u2019a kadar tamamlanmas\u0131 gerekiyor. AK Parti ve MHP\u2019nin Meclis ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 konusunda ortak bir aday \u00fczerinde uzla\u015fmas\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131rken, bu konuda Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n ismi \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor. , Kulislerde, MHP\u2019li bir ismin de aday g\u00f6sterilebilece\u011fi konu\u015fuluyor. AK Parti ve MHP uzla\u015famazsa bile, (MHP muhalefet blo\u011funa yer almazsa) AK Parti\u2019nin 295 olan sandalye say\u0131s\u0131 kendi aday\u0131n\u0131 son turda se\u00e7tirmeye yeterli oluyor. ,Meclis i\u00e7 t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re, ilk iki oylamada 400, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc oylamada 301, d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc oylamada ise en fazla oyu alan aday Meclis Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7iliyor.,CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\u2019\u0131n sa\u011fl\u0131k problemleri nedeniyle TBMM\u2019ye \u2018ge\u00e7ici ba\u015fkanl\u0131k\u2019 yapamayaca\u011f\u0131, bu nedenle TBMM\u2019nin ikinci en ya\u015fl\u0131 \u00fcye s\u0131fat\u0131yla \u0130yi Parti Ankara Milletvekili se\u00e7ilen Durmu\u015f Y\u0131lmaz ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda toplanaca\u011f\u0131 belirtiliyor. Meclis \u0130\u00e7t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re ikinci derecede en ya\u015fl\u0131 \u00fcyenin de Ba\u015fkanvekilli\u011fi g\u00f6revini yerine getirmesi gerekiyor., \u0130kinci en ya\u015fl\u0131 \u00fcye durumda olan MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin bu g\u00f6revi \u00fcstlenmeyece\u011fi, bu durumda CHP \u0130stanbul Milletvekili \u0130lhan Kesici veya AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakk\u0131 K\u00f6yl\u00fc\u2019n\u00fcn, yenisi se\u00e7ilene kadar, ge\u00e7ici Meclis ba\u015fkanvekilli\u011fi yapacaklar\u0131 belirtiliyor. Meclis\u2019teki en gen\u00e7 alt\u0131 milletvekili de, ge\u00e7ici olarak k\u00e2tip \u00fcyelik yapacaklar.,Milletvekilleri, \u00f6nce mazbatalar\u0131n\u0131 al\u0131p TBMM\u2019ye kay\u0131t yapt\u0131racak, ard\u0131ndan da Meclis Genel Kurulunda yemin edecek. Ant i\u00e7meyenler, milletvekili s\u0131fat\u0131ndan kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Bu durumda, CHP\u2019li Enis Berbero\u011flu ile cezaevinde bulunan HDP\u2019li Cengiz \u00c7i\u00e7ek ve Leyla G\u00fcven yemin edemeyecekler.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan da TBMM\u2019de ant i\u00e7ecek ve yeni h\u00fck\u00fbmet sisteminin \u2018\u0130lk ba\u015fkan\u0131\u2019 olarak resmen g\u00f6reve ba\u015flayacak.,Erdo\u011fan\u2019\u0131n, da milletvekillerinin yemin edece\u011fi 8 Temmuz\u2019da TBMM\u2019de ant i\u00e7mesi bekleniyor. Erdo\u011fan, ant i\u00e7ip resmen g\u00f6reve ba\u015flad\u0131ktan sonra yeni h\u00fck\u00fcmet sisteminde g\u00f6rev alacak bakanlar, cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve b\u00fcrokratlar i\u00e7in mesai yapacak. Yeni sisteme g\u00f6re, h\u00fck\u00fcmetin Meclis\u2019ten g\u00fcvenoyu almas\u0131 gerekmiyor, ancak bakanlar ve cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n da resmen g\u00f6reve ba\u015flamas\u0131 i\u00e7in TBMM\u2019de yemin etmeleri gerekiyor.,\u2018Cumhur ittifak\u0131n\u0131n\u2019 ilk s\u0131nav\u0131 ise TBMM\u2019deki ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imleri olacak. Taslak takvime g\u00f6re, Meclis ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in adaylar 13 Temmuz\u2019a kadar bildirilecek.