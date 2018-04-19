İşte CHP'nin yaptırdığı anketlerde çıkan isim

CHP'de g\u00f6zler cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n kim olaca\u011f\u0131na \u00e7evrildi. ,CHP, 24 Haziran'da yap\u0131lmas\u0131 planlanan cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekilli\u011fi genel se\u00e7iminde izleyece\u011fi y\u00f6ntemi, Parti Meclisi (PM) toplant\u0131s\u0131 ile belirleyecek.\r\n\r\n,AA muhabirinin ald\u0131\u011f\u0131 bilgiye g\u00f6re, uzun s\u00fcredir erken se\u00e7im beklentisinde olan CHP'de, se\u00e7im i\u00e7in 24 Haziran tarihinin a\u00e7\u0131klanmas\u0131 ile hareketlilik ya\u015fan\u0131yor. \r\n,\u015eu ana kadar cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamayan CHP'de, milletvekili adaylar\u0131n\u0131n belirlenmesinde uygulanan y\u00fczde 85 \u00f6n se\u00e7im \u015fart\u0131n\u0131n uygulanmas\u0131 ise zor g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,Zaman darl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle h\u0131zl\u0131 hareket etmesi gereken partinin izleyece\u011fi y\u00f6ntem de PM ile belirlenecek. PM'nin gelecek hafta sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Genel Ba\u015fkan Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lacak MYK'nin ard\u0131ndan toplanabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\nParti kulislerine yans\u0131yan bilgilere g\u00f6re, MYK'de al\u0131nacak karar ve PM onay\u0131yla milletvekili adaylar\u0131 merkez yoklamas\u0131 y\u00f6ntemiyle belirlenecek.\r\n\r\n,CHP'de cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in de kamuoyu yoklamalar\u0131 ve anketler yapt\u0131r\u0131l\u0131yor. Bu anketlerde ise a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu isminin \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nParti y\u00f6netiminin de ba\u015fka bir isim yerine K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun adayl\u0131\u011f\u0131ndan yana oldu\u011fu biliniyor.\r\n\r\nNitekim bu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc defalarca dile getiren CHP S\u00f6zc\u00fcs\u00fc B\u00fclent Tezcan, bug\u00fcn de bir televizyon program\u0131nda bu soruya, "Bana g\u00f6re CHP i\u00e7inde en b\u00fcy\u00fck aday Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'dur." yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\nYine parti kulislerine yans\u0131yan bilgilere g\u00f6re, CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 en ge\u00e7 15 g\u00fcn i\u00e7inde netle\u015fecek ve a\u00e7\u0131klanacak. \r\n\u00d6te yandan, CHP'nin se\u00e7im beyannamesinin haz\u0131rlanmas\u0131 i\u00e7in de haz\u0131rl\u0131klara ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.