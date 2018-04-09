İşte Çin'in garip yüzü

\u0130\u015fte \u00c7in'in garip y\u00fcz\u00fc,.,78 Tayvanl\u0131 doland\u0131r\u0131c\u0131 \u00c7in'e b\u00f6yle getirildi.\r\n,\u00c7in'de ya\u015fayan bir aile evini y\u0131k\u0131mdan kurtarmak i\u00e7in bak\u0131n ne yapt\u0131. \r\n\r\n,Evlerine yeni ta\u015f\u0131nan aile, binalar\u0131n\u0131n y\u0131k\u0131lmak zorunda oldu\u011funu \u00f6\u011frenince evlerini 40 metre ta\u015f\u0131maya karar verdi.\r\n\r\n,\u0130nanmas\u0131 g\u00fc\u00e7 ama bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz bir da\u011f. \u00c7in'de \u00f6nceleri bir ta\u015f oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyordu fakat yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar sonucunda bunun bir ta\u015f olmad\u0131\u011f\u0131na var\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ta\u015f\u0131n derinli\u011fine ula\u015f\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131 fakat bu giri\u015fimler ba\u015far\u0131s\u0131z olunca bunun bir da\u011f oldu\u011funu kabul ettiler.\r\n\r\n,Buras\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en etkileyici da\u011f\u0131 olmayabilir ama Shouguang b\u00f6lgesindeki tek da\u011f olarak b\u00f6lgenin sembol\u00fc ve en pop\u00fcler turistik yerlerinden biri. \r\n\r\n,\u00c7in Sanat Akademisi'ne girmek isteyen 78 bin ki\u015fi, giri\u015f s\u0131nav\u0131 i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 200 bin eser g\u00f6nderdi. \r\n\r\n,G\u00f6revlendirilen uzmanlar bu eserler aras\u0131ndan en iyilerini se\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \r\n\r\n,\u00c7in'den iPhone sipari\u015fi veren adam, kargosunun geldi\u011fi an\u0131 kamera kar\u015f\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131p payla\u015f\u0131nca ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Telefonu iPhone kutusu yerine ba\u015fka bir telefon markas\u0131n\u0131n kutusuna koyan \u00c7inliler, b\u00f6ylece kargoda olabilecek h\u0131rs\u0131zl\u0131klar\u0131n da \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mi\u015f oldular.\r\n\r\n,Taklit \u00fcr\u00fcnleriyle tan\u0131nan \u00fclke olan \u00c7in, bu sefer g\u00fcne\u015fin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc taklit ediyor. \u00dclkenin genelinde ya\u015fanan hava kirlili\u011fi sadece sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 de\u011fil, \u015fehrin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc de mahvediyor. \r\n\r\n,D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn belirledi\u011fi maksimum seviyenin bile 25 kat \u00fczerinde bir kirlili\u011fe sahip olan Pekin\u2019de insanlar hem fiziksel hem de psikolojik sa\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 yitiriyorlar. Kirlilik \u00f6yle bir boyutta ki, otoyollardaki g\u00f6r\u00fc\u015f alan\u0131 bile birka\u00e7 metreye d\u00fc\u015f\u00fcyor. Bunu g\u00f6ren \u00c7in h\u00fck\u00fcmeti hava kirlili\u011fini \u00f6nlemek yerine Pekin i\u00e7inde farkl\u0131 noktalara LCD ekranlar koyarak g\u00fcne\u015fin do\u011fu\u015funu veya temiz \u00e7evre g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini yay\u0131nl\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7inlileri ne kadar mutlu eder bilinmez ama \u00c7in h\u00fck\u00fcmetinin hava kirlili\u011fiyle ilgili bu sorun i\u00e7in ciddi \u00f6nlemler almas\u0131 gereklili\u011fi de b\u00fcy\u00fck bir ger\u00e7ek.