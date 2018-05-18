İşte Cumhur ittifakının oy oranı

24 Haziran`da yap\u0131lacak erken se\u00e7ime g\u00fcnler kald\u0131.,Se\u00e7imlere 40 g\u00fcn kala, ara\u015ft\u0131rma \u015firketleri kamuoyunun nabz\u0131n\u0131 yoklamaya devam ediyor.\r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imlerinin sonucunu karars\u0131zlar belirleyecek\r\n\r\n,Cumhur ittifak\u0131n\u0131n y\u00fczde 47,20 kar\u015f\u0131s\u0131ndaki blo\u011fun toplam oy oran\u0131 ise y\u00fczde 43,21 olarak belirlendi. Sonucu karars\u0131z se\u00e7menin belirleyece\u011fi ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7iminde Cumhur ittifak\u0131n\u0131n kendi se\u00e7men kitlesindeki karars\u0131z y\u00fczde 62,09`luk kitleyi etkileme ihtimali y\u00fcksek g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, buna g\u00f6re hata paylar\u0131 i\u00e7erisinde karars\u0131z se\u00e7men da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda sonucun y\u00fczde 52-54 bantlar\u0131nda Cumhur ittifak\u0131 lehine sonu\u00e7lanaca\u011f\u0131n\u0131 iddia edildi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye genelinde 2 bin 650 ki\u015fiyle y\u00fcz y\u00fcze yap\u0131lan ankette, kesinlikle oy vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcnenlerin oran\u0131 y\u00fczde 47,20 olurken, karars\u0131zlar\u0131n ise y\u00fczde 9,59\u2019u olu\u015fturmas\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Ramazan ay\u0131 i\u00e7erisinde yap\u0131lacak mitinglerin zorlu\u011funun adaylar\u0131n performanslar\u0131n\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkileyebilece\u011fini belirten vatanda\u015flar, kampanyalar ve beyannamelerin se\u00e7mene etkisi a\u00e7\u0131s\u0131ndan iftar programlar\u0131n\u0131n nokta mitinglerine d\u00f6n\u00fc\u015fece\u011fi halk ile i\u00e7 i\u00e7e olan Cumhur ittifak\u0131n\u0131n aday\u0131 Erdo\u011fan`\u0131 oy art\u0131\u015f\u0131 noktas\u0131nda biraz daha avantajl\u0131 hale getirdi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\n\r\n,Karars\u0131zlar\u0131n y\u00fczde 9.59 oy oran\u0131n\u0131 ise partilere g\u00f6re da\u011f\u0131l\u0131m\u0131, y\u00fczde 45,21 MHP, y\u00fczde 21,70 HDP, y\u00fczde 16,88 AK Parti, y\u00fczde 11.30 CHP, di\u011fer y\u00fczde 4,99 olarak tespit edildi.\r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imlerinde kesinlikle oy verece\u011finiz parti sorusuna se\u00e7men y\u00fczde 40,65 AK Parti, y\u00fczde 20,30 CHP, y\u00fczde 9.20 \u0130yi Parti, y\u00fczde 7,77 MHP, y\u00fczde 8.02 HDP, y\u00fczde 1,05 di\u011fer olarak belirtirken, y\u00fczde 13,01 karars\u0131z se\u00e7men bulundu\u011fu kaydedildi. Karars\u0131z y\u00fczde 13,01`lik se\u00e7menin partilere g\u00f6re da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 ise, y\u00fczde 62,45 AK Parti, y\u00fczde 27,00 MHP, y\u00fczde 9,03 CHP ve y\u00fczde 1,52 \u0130yi Parti se\u00e7meni \u015feklinde olu\u015ftu.\r\n,Ankette y\u00fczde 62,45 karars\u0131z AK Parti se\u00e7menlerinin kendisine en yak\u0131n hissetti\u011fi ikinci partinin MHP oldu\u011funu ve AK Parti aday listelerindeki s\u0131ralaman\u0131n AK Parti ve MHP aras\u0131nda tercih yapma konusunda en b\u00fcy\u00fck etken olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade ettikleri belirtildi. Milletvekilli\u011fi s\u0131ralamas\u0131n\u0131n oy tercihi noktas\u0131nda belirleyici etken olaca\u011f\u0131 24 Haziran se\u00e7imlerinde kampanyalardan \u00e7ok siyasileri parti te\u015fkilatlar\u0131na adaylar\u0131 anlatman\u0131n yoraca\u011f\u0131, parlamento a\u00e7\u0131s\u0131ndan siyasi partiler aras\u0131nda (AK Parti\/MHP), (MHP\/\u0130yi Parti), (CHP\/\u0130yi Parti) aras\u0131nda oy ge\u00e7i\u015flerinin yo\u011fun ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131n kesin g\u00f6z\u00fckt\u00fc\u011f\u00fc anlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Politic\u2019s firmas\u0131 taraf\u0131ndan 25 Nisan-13 May\u0131s 2018 tarihleri aras\u0131nda 2 bin 650 ki\u015fi ile 26 ilde y\u00fcz y\u00fcze farkl\u0131 sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup ki\u015filerden, ya\u015f, cinsiyet ve il-il\u00e7e kotalar\u0131na g\u00f6re tesad\u00fcfi y\u00f6ntemle se\u00e7ilmi\u015f ki\u015filer ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclerek ger\u00e7ekle\u015ftirilen anket sonu\u00e7land\u0131.\r\n\r\n,Sonu\u00e7lar\u0131 genel olarak de\u011ferlendiren Politic\u2019s Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Recep G\u00fcven, \u201cHer a\u00e7\u0131dan yeni sisteme adapte olamam\u0131\u015f se\u00e7menin klasik al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 ile hareket etme ihtimalini g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak baz\u0131 siyasi partilerin beklentilerinin \u00e7ok alt\u0131nda kalma ihtimali olanaks\u0131z g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor.\r\n\r\n,Bilhassa yeni kurulan ve taban\u0131n\u0131n ekseriyetini MHP ve CHP`li ulusal se\u00e7menden alan liberal ve muhafazak\u00e2r se\u00e7mende istedi\u011fi etkiyi olu\u015fturamayan \u0130yi Parti beklentilerin alt\u0131nda kalabilir. MHP i\u00e7erisindeki \u0130yi Parti`ye olan kaymay\u0131 durdurmu\u015f ve giden taban\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 tekrar geri kazanm\u0131\u015f g\u00f6z\u00fck\u00fcyor.\r\n\r\n,Genelde tutucu olan MHP taban\u0131n\u0131n karar verirken parti amblemini \u00f6nemsemesi ve de\u011fer olarak g\u00f6rmesi sand\u0131kta etkisini g\u00f6sterecek gibi, \u2018MHP\u2019nin \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 \u0130yi Parti\u2019nin d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc` anlam\u0131 ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,HDP aday\u0131n\u0131n cezaevinde olmas\u0131 ve CHP`nin kendi i\u00e7inden g\u00fc\u00e7l\u00fc bir isim \u00e7\u0131karmas\u0131 sol u\u00e7 oylar\u0131n bu parti ve liderine gitmesini engellemi\u015f g\u00f6z\u00fck\u00fcyor baraj alt\u0131nda kalma ihti