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Rusya: Suriye ordusu da geçici ateşkese uyacak
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Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan çocuk istismarının önlenmesine ilişkin önemli açıklamalar
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İşte dünden bugüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri
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Türk siyasetine damga vuran Türkiye'nin son yıllardaki büyük ilerleyişinin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü...
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