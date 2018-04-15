İşte dünyada en kolay oturma izni veren ülkeler

Ula\u015f\u0131m\u0131n kolayla\u015fmas\u0131 ve ucuzlamas\u0131yla ba\u015fka bir \u00fclkede ya\u015famay\u0131, bir s\u00fcreli\u011fine dahi deneyimlemek isteyenlerin say\u0131s\u0131 gittik\u00e7e art\u0131yor. Avrupa Birli\u011fi \u00fclkeleri vizesiz dola\u015f\u0131m imk\u00e2n\u0131 nedeniyle olduk\u00e7a reva\u00e7ta.\r\n,Peki oturma izni almak i\u00e7in hangi Avrupa \u00fclkelerini tercih etmeli? Hangi \u015fartlar\u0131 yerine getirmek gerekiyor? Ne kadar paran\u0131z olmal\u0131?\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'\u00fcn derlemesine g\u00f6re Henley and Partners ismindeki vatanda\u015fl\u0131k dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 firmas\u0131 ya\u015fam kalitesi, pasaport de\u011feri vb. kriterlere bakarak Avrupa \u00fclkelerini inceledi ve bir s\u0131ralama yapt\u0131. \u0130\u015fte en ucuz ve kolay al\u0131nabilir oturma vizesine sahip AB \u00fclkeleri.,11 - BULGAR\u0130STAN\r\nFoto\u011fraf kaynak: Google \u00fccretsiz servisi\r\n,Bulgaristan'da oturma izni alabilmek i\u00e7in 500 bin euro de\u011ferinde devlet tahvili almak.\r\n,Ya da 5 y\u0131l boyunca elde tutmak yeterli.\r\n\r\n,10 - YUNAN\u0130STAN\r\n,Yunanistan'da D tipi olarak bilinen vizeyi ald\u0131ktan sonra bir ad\u0131m daha var..,Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar 250 bin euro de\u011ferinde gayr\u0131menkul alarak Yunanistan oturma izni almaya hak kazanabiliyor..,9 - MONACO,Monaco'da oturanlar gelir vergisi, sermaye kazan\u00e7 vergisi ya da varl\u0131k vergisi gibi y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerden muaf. Schengen b\u00f6lgesindeki \u00fclkelerde vizesiz dola\u015fabiliyorlar..,Sahip olman\u0131z gereken ise bir Monaco bankas\u0131nda ad\u0131n\u0131za a\u00e7\u0131lacak bir hesap ve oturaca\u011f\u0131n\u0131z s\u00fcre boyunca orada tutman\u0131z gereken 500 bin euro..,8 - JERSEY ADASI.,Jersey Adas\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fck vergi uygulamalar\u0131 ve \u0131l\u0131man iklimiyle cazibe merkezlerinden. Oturma izni i\u00e7in bir y\u0131ll\u0131k mininmum yat\u0131r\u0131m miktar\u0131 125 bin sterlin..,Birle\u015fik Krall\u0131k kanunlar\u0131na tabi bu off shore adas\u0131nda bu durum, yaln\u0131zca 625 bin sterlinin \u00fczerinde geliri olanlar i\u00e7in ge\u00e7erli..,7 - B\u0130RLE\u015e\u0130K KRALLIK.,Britanya pek ucuz say\u0131lmasa da sundu\u011fu olanaklar nedeniyle varl\u0131kl\u0131 insanlar\u0131n en fazla ilgi g\u00f6sterdi\u011fi yerlerden..,Oturma izni programlar\u0131 a\u015famal\u0131. 2 milyon ila 10 milyon sterlin aras\u0131 yat\u0131r\u0131m isteniyor.\r\n,6 - LETONYA\r\n,Letonya'da ge\u00e7ici oturma izni alabilmek i\u00e7in 250 bin euro de\u011ferinde bir m\u00fclk sat\u0131n almak laz\u0131m.,Ancak bununla da bitmiyor ve y\u00fczde 5 vergi \u00f6demek gerekiyor.,5 - \u0130SPANYA.,\u0130spanya bir yandan i\u015fsizlikle u\u011fra\u015f\u0131rken bir yandan da 500 bin euro de\u011ferinde ev alanlara oturma izni vererek yat\u0131r\u0131mc\u0131 \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor..,\u0130spanya'da oturmak i\u00e7in bir di\u011fer yol da 2 milyon euro \u00f6deyip devlet tahviline girmek ve oturuldu\u011fu s\u00fcre boyunca bunu muhafaza etmek..,4 - MALTA.,Malta, kal\u0131c\u0131 oturma izni alanlara y\u00fczde 15 vergi uyguluyor.,Aradaki tek engel ise 275 bin euro tutar\u0131nda bir gayr\u0131menkul al\u0131p alamayaca\u011f\u0131n\u0131z.\r\n,3 - PORTEK\u0130Z\r\n,Portekiz oturma izni verirken meseleye \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc yakla\u015f\u0131yor. 10 ki\u015fiye istihdam sa\u011flayacak bir i\u015f kurana kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131k.\r\n,\u0130\u015f kurmakla u\u011fra\u015fmak istemeyenler bir Portekiz bankas\u0131na 1 milyon euro yat\u0131rarak ya da 500 bin euro \u00f6deyip ev alarak da sorunu \u00e7\u00f6zebilir.\r\n,2 - BEL\u00c7\u0130KA\r\n\r\n,Bel\u00e7ika iki ay gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede oturma izni ba\u015fvurusunu sonuca ba\u011fl\u0131yor ama her paras\u0131n\u0131 olana kap\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7m\u0131yor.\r\n,Ya akraba ba\u011f\u0131 ya da g\u00fc\u00e7l\u00fc bir i\u015f plan\u0131 istiyor. Devletin belirledi\u011fi uzun fakat e\u015fit uygulanan bir yap\u0131lacaklar listesine sahipler\r\n,1 - AVUSTURYA\r\n,Avusturya da Bel\u00e7ika gibi illa ki para isteyenlerden de\u011fil. Yat\u0131r\u0131m gerektirmeyen 10 \u00e7e\u015fit oturma izni vizesi sa\u011flayabiliyorlar.\r\n,Sanat\u00e7\u0131lar, gazeteciler, kendi i\u015finin sahibi olanlar yad a \u015firket \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131... Ancak yine de banka da 2500 euro ile 40 bin euro aras\u0131 bir nakit g\u00f6stermek gerekiyor.,