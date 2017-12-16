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YAŞAM
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İzmir'de inşaatta çökme oldu: 1 ölü, 1 yaralı
SPOR
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Potada derbinin galibi Beşiktaş
POLİTİKA
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Erdoğan Yalova'da konuştu: 'Hesabını soracağız...'
SPOR
-
Bolu Es Es’i rahat geçti
SPOR
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Kunter: Oyunu bırakmadan oynuyoruz
SPOR
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Ufuk Sarıca: Takımımı kutluyorum
SPOR
-
Ankara’da golsüz beraberlik
SPOR
-
Denizlispor teknik direktöründen istifa sinyali
SAĞLIK
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Ev temizliğinde asla sirke kullanılmaması gereken yerler
SAĞLIK
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Zeytin çekirdeklerindeki büyük sır
DÜNYA
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İşte dünyanın en soğuk 10 yeri
GÜNDEM
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Abdurrahim Albayrak: Mesut Yılmaz ve eşinin olaydan haberi yok
GÜNDEM
-
Doğu Ekspresine yoğun talep
SPOR
-
Yeni Malatya, Lider Galatasaray'ı Konuk Edecek | Malatya GS Maçı Saat Kaçta Başlayacak?
GÜNDEM
-
FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken yakalandı
POLİTİKA
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Yıldırım: Dünyanın en büyük projelerinin adıdır Türkiye
GÜNDEM
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Esenyurt'un yeni belediye başkanı belli oldu | Ali Murat Alatepe kimdir?
GÜNDEM
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Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi
YAŞAM
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Soma'da madende iş kazası: 1 ölü
GÜNDEM
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Yavuz Yılmaz çalışanları bir gün önce izne göndermiş
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İşte dünyanın en soğuk 10 yeri
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Hava sıcaklığının hep eksili değerlerde olduğu, kar yağmasa bile dondurucu soğuk nedeniyle her yerin buz tuttuğu coğrafyalar dünyanın yaşaması en zor bölgeleri. İşte dünyanın en soğuk yerleri...
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