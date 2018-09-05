İşte ekranların en çok konuşulan dizileri!

Nefes Nefese ise 157 yaz\u0131l\u0131 bas\u0131n yans\u0131mas\u0131yla en \u00e7ok konu\u015fulan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc dizi olmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Televizyon ekranlar\u0131n\u0131n en \u00e7ok konu\u015fulan dizileri belli oldu. Yeni sezon \u00f6ncesi haz\u0131rl\u0131klar ve ba\u015flamay\u0131 bekleyen yap\u0131mlar TV sayfalar\u0131n\u0131n en \u00e7ok konu\u015ftu\u011fu ba\u015fl\u0131klar aras\u0131nda yer ald\u0131.,Medya takibinin \u00f6nemli kurumu Ajans Press, A\u011fustos ay\u0131n\u0131n televizyon raporunu \u00e7\u0131kard\u0131. Ajans Press\u2019in ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi medya incelemesine g\u00f6re,yeni sezon \u00f6ncesi son haz\u0131rl\u0131klar ve geri say\u0131m yapan yeni projeler izleyicinin ve medyan\u0131n g\u00fcndeminde yer almay\u0131 ba\u015fard\u0131., A\u011fustos ay\u0131n\u0131n televizyon raporu incelendi\u011finde, en \u00e7ok konu\u015fulan yap\u0131m\u0131n ge\u00e7en ay da liderlik koltu\u011funa oturan Erkenci Ku\u015f oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Sevilen dizi hakk\u0131nda 241 yaz\u0131l\u0131 bas\u0131n haberi tespit edildi.,Dirili\u015f Ertu\u011frul ise 180 haberle listenin ikinci s\u0131ras\u0131nda yer al\u0131rken, bu iki yap\u0131m\u0131n ge\u00e7en ay oldu\u011fu gibi ilk iki s\u0131rada yer almas\u0131 dikkat \u00e7ekti.,Meleklerin A\u015fk\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 reyting oranlar\u0131yla dikkat \u00e7ekerken, 141 haberle listeye d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131radan giri\u015f yapt\u0131.,Gen\u00e7lik dizisi 4N1K \u0130lk A\u015fk 130 habere konu olarak en \u00e7ok konu\u015fulan be\u015finci yap\u0131m olmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Ajans Press\u2019in 1- 31 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 bas\u0131n incelemesinde, Yeni ve dikkat \u00e7eken yap\u0131mlar\u0131 aras\u0131nda yer alan Koca Koca Yalanlar, 129 yaz\u0131l\u0131 bas\u0131n haberiyle en \u00e7ok konu\u015fulanlar aras\u0131nda alt\u0131nc\u0131 basamakta yer ald\u0131.,E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz 127,,\u00c7ukur 96,,Yasak Elma 92,,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n ise 89 yaz\u0131l\u0131 bas\u0131n haberiyle en \u00e7ok konu\u015fulan di\u011fer diziler oldu.