İşte emekli maaşına yapılacak zam

T\u00fcrkiye'de 12 milyon emeklinin haftalard\u0131r konu\u015fulan Temmuz zamm\u0131 detaylar\u0131 belli olmaya ba\u015flad\u0131. ,Haz\u0131rlanan bu tabloya g\u00f6re emekliler Temmuz'da maa\u015flar\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131n ne kadar olaca\u011f\u0131 konusunda net bir bilgi sahibi olabilecekler. ,Uzmanlar emekliye yap\u0131lacak zam tahminlerini son 2 ayl\u0131k s\u00fcrece yakla\u015f\u0131rken netle\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131. ,Buna g\u00f6re ilk 4 ayl\u0131k enflasyon sonucunda y\u00fczde 4.69 oran\u0131nda tahmin edilen emekli maa\u015flar\u0131na yap\u0131lacak zamm\u0131n y\u00fckselmesi ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. ,Hem mevcut enflasyon hem de uzmanlar\u0131n tahminine g\u00f6re emeklinin alaca\u011f\u0131 yeni maa\u015flar hesapland\u0131. ,SSK ve Ba\u011f- Kur emeklileri aras\u0131nda en y\u00fcksek maa\u015f ise 4 bin 481 lira 26 kuru\u015f seviyesinde bulunuyor.,Emekli maa\u015f\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131 y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fecek enflasyon belirleyecek,\u015eu anda en d\u00fc\u015f\u00fck emekli maa\u015f\u0131 935,60 lira civar\u0131nda bulunuyor.,Buna g\u00f6re zam oran\u0131n\u0131n 5.5 civar\u0131nda olmas\u0131 sonucunda 4 bin 727 lira 72 kuru\u015fa y\u00fckselecek. \r\n\r\n,Bu rakamlar\u0131n \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 do\u011frultusunda emekliye yap\u0131lacak zam oran\u0131n\u0131n 5-5.5 oran\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fmesinin kuvvetle muhtemel oldu\u011fu tahmin ediliyor.,Bu \u015fekilde en y\u00fcksek maa\u015fta yap\u0131lacak zam miktar\u0131 246,46 lira olacak.,Bu maa\u015f zam oran\u0131 y\u00fczde 5. 5 olursa 51,45 lira zam ile 987,05 liraya kadar y\u00fckselecek. \r\n\r\n