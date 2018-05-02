İşte Emre Altuğ'un yeni mesleği

\u0130\u015fte Emre Altu\u011f'un yeni mesle\u011fi,.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Emre Altu\u011f, mekan a\u00e7an \u00fcnl\u00fcler kervan\u0131na kat\u0131ld\u0131. Altu\u011f'un yeni mekan\u0131nda Deniz Seki, Cenk Eren ve Rubato gibi isimler sahne alacak.\r\n\r\n,HT Magazin'in haberine g\u00f6re, Emre Altu\u011f Gazinosu kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7maya haz\u0131rlan\u0131yor. ,Etiler'de o\u011flu Uzay'la g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Altu\u011f, bu yaz Ala\u00e7at\u0131'da gazino a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131 do\u011frulayarak "Bir yer ald\u0131k, gazino yapaca\u011f\u0131z. Deniz Seki, Cenk Eren, Mehmet Erdem, Rubato, Ya\u015far ve Deha sahne alacak. Ben de \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m" dedi.,Dizi ve film projeleri de sorulan Altu\u011f, "Tiyatro mezunuyum ama oyunculu\u011fa \u00fc\u015feniyorum, \u00e7ok zaman al\u0131yor. O kadar \u00f6zg\u00fcr olam\u0131yorsun" diyerek tekliflere kap\u0131lar\u0131n\u0131 kapatt\u0131.,2013 y\u0131l\u0131nda Ala\u00e7at\u0131'da otel ve bar a\u00e7arak ticarete at\u0131lan \u00fcnl\u00fc pop\u00e7u i\u015fleri b\u00fcy\u00fct\u00fcyor. \r\n\r\n