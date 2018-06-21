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Türkiye Gazetesi

İşte enteresan zeka soruları

İşte enteresan zeka soruları
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İnternetteki matematik ve zeka sorularına her gün yenileri ekleniyor. Bazıları çok kolay gibi görünse de aslında hiç de öyle değil.. İşte birbirinden ilginç zeka ve matematik soruları Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?

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