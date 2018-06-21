İşte enteresan zeka soruları

3 elma vard\u0131, ikisini ald\u0131m. Ka\u00e7 elmam var?\r\n,\u0130nternetteki matematik ve zeka sorular\u0131na her g\u00fcn yenileri ekleniyor. Baz\u0131lar\u0131 \u00e7ok kolay gibi g\u00f6r\u00fcnse de asl\u0131nda hi\u00e7 de \u00f6yle de\u011fil.. \u0130\u015fte birbirinden ilgin\u00e7 zeka ve matematik sorular\u0131 Baz\u0131 aylar 30, baz\u0131lar\u0131 31 \u00e7eker; ka\u00e7 ayda 28 g\u00fcn vard\u0131r?\r\n,Sadece bir tek kibritiniz var, i\u00e7inde bir gaz lambas\u0131, bir gaz sobas\u0131, ve bir de mum bulunan karanl\u0131k ve so\u011fuk bir odaya girdiniz\u2026 \u00d6nce hangisini yakars\u0131n\u0131z?\r\n,Doktorunuz size 3 hap verir ve bunlar\u0131 yar\u0131m\u015far saat arayla alman\u0131z\u0131 tavsiye ederse, ila\u00e7lar\u0131n tamam\u0131n\u0131 bitirmeniz ne kadar s\u00fcrer?\r\n,Bir \u00e7ift\u00e7inin 17 koyunu vard\u0131. S\u00fcr\u00fcde salg\u0131n hastal\u0131k oldu, dokuzu a\u011f\u0131r hastaland\u0131, di\u011ferleri \u00f6ld\u00fc. \u00c7ift\u00e7inin ka\u00e7 koyunu var?\r\n,9 Canl\u0131 Koyun\r\n,Adam\u0131n biri dikd\u00f6rtgen bi\u00e7iminde ve her cephesi g\u00fcney manzaral\u0131 bir ev in\u015fa ediyor. Evi kocaman bir ay\u0131 ziyaret ederse bu ay\u0131 ne renk olur?\r\n,2 elman\u0131z var.\r\n,Bir saat. Birinci hap\u0131 yuttunuz, yar\u0131m saat sonra 2.yi ve yar\u0131m saat sonra da 3. y\u00fc: Toplam 1 saat.\r\n,Hepsinde. T\u00fcm aylarda 28 g\u00fcn vard\u0131r.\r\n,\u0130lk \u00f6nce kibriti yakman\u0131z gerekir.\r\n,Gece saat sekizde yat\u0131yorum ve yatarken guguklu saatimi sabah dokuza kuruyorum ka\u00e7 saat uyurum?\r\n,Guguklu saatler gece g\u00fcnd\u00fcz ayr\u0131m\u0131 yapmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sadece 1 saat uyursunuz.\r\n,70 eder. Yar\u0131ma (1\/2) b\u00f6lmek, 2 ile \u00e7arpmak demektir.\r\n,30'u yar\u0131ma b\u00f6l\u00fcp 10 eklediniz, ka\u00e7 etti?\r\n,Ay\u0131 beyaz olur. Evin her cephesi g\u00fcneye bakt\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, bina kuzey kutbundad\u0131r.\r\n