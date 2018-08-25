İşte F.Bahçe'nin yeni 10 numarası! Beşiktaş'a transfer çalımı...

Fenerbah\u00e7e, Be\u015fikta\u015f'\u0131n anla\u015fma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 Meksikal\u0131l\u0131 Marco Fabian transferinde \u015fok bir hamle yap\u0131p oyuncuyu kadrosuna katmaya \u00e7ok yakla\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e, ad\u0131 Be\u015fikta\u015f'la da an\u0131lan y\u0131ld\u0131z futbolcuyla b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde anla\u015fma sa\u011flad\u0131. ,Transferde s\u0131cak saatler ya\u015fayan Fenerbah\u00e7e, Diego Reyes'in ard\u0131ndan bir isimle daha anla\u015fma sa\u011flama a\u015famas\u0131nda... \r\n\r\n,A Spor'un haberine g\u00f6re, Fenerbah\u00e7e, Be\u015fikta\u015f ile ad\u0131 an\u0131lan Marco Fabian ile b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde anla\u015fma sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n,\u00d6nceki g\u00fcnlerde \u00e7\u0131kan haberlerde Be\u015fikta\u015f'\u0131n Meksikal\u0131 oyuncuyu \u0130stanbul'a getirdi\u011fi yaz\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n40 kez Meksika Milli Tak\u0131m\u0131 formas\u0131n\u0131 giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 ya\u015f\u0131ndaki Meksikal\u0131 futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a transfer olmu\u015ftu. \r\n\r\n,Alman ekibiyle s\u00f6zle\u015fmesi 2019'da bitecek olan Marco Fabian, ge\u00e7ti\u011fimiz sezon sakatl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle formas\u0131ndan uzak kal\u0131rken sadece 7 lig ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.