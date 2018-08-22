İşte Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine düşünülen isim!

Fenerbah\u00e7e'nin g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ismin Adem Ljajic oldu\u011fu iddia edildi.,Emre Akbaba'y\u0131 Galatasaray'a kapt\u0131ran sar\u0131-lacivertlilerin, hedefteki isimlerden birisi ile temasa ge\u00e7ti\u011fi \u00f6\u011frenildi...,Torino'nun ancak 'kesin sat\u0131n alma' \u015fart\u0131n\u0131n anla\u015fmada yer almas\u0131 halinde bu transfere s\u0131cak bakabilece\u011fini iletti\u011fi gelen haberler aras\u0131nda. , Bonservis bedeli 10 milyon euro'nun \u00fczerinde olan 26 ya\u015f\u0131ndaki 'on numara' kiral\u0131k olarak transfer edilmek isteniyor.,Torino ile 2 y\u0131l daha s\u00f6zle\u015fmesi bulunan Adem Ljajic i\u00e7in \u0130talyan ekibinin ikna edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Sportif direkt\u00f6r Damien Comolli'nin S\u0131rp oyuncunun T\u00fcrkiye haklar\u0131n\u0131 elinde bulunduran Fenerbah\u00e7eli eski milli basketbolcu Mirsad T\u00fcrkcan ile bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Giuliano'yu Suudi Arabistan tak\u0131mlar\u0131ndan Al Nassr'a g\u00f6nderen Fenerbah\u00e7e yeni maestro ar\u0131yor.,Kaynak: Takvim