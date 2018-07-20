İşte Fenerbahçe'nin ilk yabancı transferi

Fenerbah\u00e7e ilk yabanc\u0131 transferini Ada'dan yap\u0131yor. ,Teknik direkt\u00f6r Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde kilit role sahip olan kanat b\u00f6lgesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar yapan sar\u0131-lacivertliler, Yannick Bolasie'yi bitiriyor.\r\n\r\n,EL SIKI\u015eILDI\r\n\r\n,Transferde \u015fu ana kadar 3 yerli gen\u00e7 yetene\u011fi renklerine ba\u011flayan Fenerbah\u00e7e ilk yabanc\u0131 takviyeyi de yap\u0131yor. \r\n\r\n,Everton'la 1 y\u0131ll\u0131k kiralama konusunda anla\u015fmaya varan Fenerbah\u00e7e, Kongolu y\u0131ld\u0131zla da el s\u0131k\u0131\u015fmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,Taraflar\u0131n y\u0131ll\u0131k \u00fccret konusunda m\u00fctabakata vard\u0131klar\u0131, sportif direkt\u00f6r Damien Comolli'nin aradaki ufak p\u00fcr\u00fczleri de k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7\u00f6zece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131na da yans\u0131yan haberlere g\u00f6re sar\u0131-lacivertliler, Everton'a 1 y\u0131ll\u0131k kiralama kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 2.5 milyon euro \u00f6deyecek.\r\n\r\n,Bolasie'ye de 3 milyon euro garanti \u00fccret verilmesi bekleniyor. 29 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu m\u00fcthi\u015f s\u00fcrati ve g\u00fc\u00e7l\u00fc fizi\u011fi ile \u00e7ok \u00f6nemli bir y\u0131ld\u0131z.