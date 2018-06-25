İşte FETÖ tutuklularının tercihi

T\u00fcrkiye\u2019de bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve 27\u2019inci D\u00f6nem Milletvekili se\u00e7imlerinin oylamas\u0131 se\u00e7im sand\u0131klar\u0131n\u0131 17.00\u2019da kapanmas\u0131 ile sona erdi.\r\n,Oylaman\u0131n ard\u0131ndan gelen ilk se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.\r\n,AA muhabirinin ald\u0131\u011f\u0131 bilgiye g\u00f6re, Sincan Cezaevi yerle\u015fkesinde bulunan F, L ve T tipi kapal\u0131 cezaevlerindeki tutuklular da sand\u0131k ba\u015f\u0131na giderek oy kulland\u0131.\r\n,FET\u00d6'n\u00fcn 15 Temmuz 2016'daki darbe giri\u015fiminde yer alan eski Hava Kuvvetleri Komutan\u0131 Ak\u0131n \u00d6zt\u00fcrk ile s\u00f6zde "yurtta sulh konseyi"nin \u00fcyesi olduklar\u0131 tespit edilen darbeci askerlerin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu cezaevlerinde cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7iminde \u00e7o\u011funlukla \u0130nce'ye oy \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Cezaevlerinde CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 \u0130nce 2 bin 926 oy ald\u0131.\r\n,Bu cezaevlerinde Meral Ak\u015fener'e 734, Recep Tayyip Erdo\u011fan'a 755, Temel Karamollao\u011flu'na ise 99 oy verildi.\r\n,Selahattin Demirta\u015f'\u0131 164, Do\u011fu Perin\u00e7ek'i ise 7 tutuklu tercih etti.\r\n,Milletvekili genel se\u00e7iminde ise bu cezaevlerinden en \u00e7ok oyu alan parti CHP oldu.\r\n,Cezaevlerinde CHP'ye bin 730 oy verilirken, tutuklulardan 856's\u0131 MHP, 211'i ise AK Parti'den yana tercih kulland\u0131.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti'ye verilen oy say\u0131s\u0131 658 olurken, HDP 816 oy ald\u0131. Saadet Partisinin ald\u0131\u011f\u0131 oy say\u0131s\u0131 ise 342 oldu. Bu cezaevlerinde Vatan Partisi bir, H\u00dcDAPAR 3 tutuklu taraf\u0131ndan tercih edildi.\r\n,FET\u00d6 tutuklular\u0131n\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131 Silivri Ceza \u0130nfaz Kurumlar\u0131 yerle\u015fkesindeki cezaevlerinde de 4 bin 289 oyla en \u00e7ok oyu alan cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 \u0130nce oldu.\r\n,Silivri'deki L tipi kapal\u0131 cezaevlerinde bin 768 tutuklu Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, bin 45 tutuklu ise Ak\u015fener'den yana tercih kulland\u0131.\r\n,Karamollao\u011flu 153, Perin\u00e7ek ise 11 oy ald\u0131.\r\n,Demirta\u015f'\u0131n oy say\u0131s\u0131 ise bin 899 olarak belirlendi.\r\n,Silivri cezaevlerinde en \u00e7ok oyu alan parti ise 4 bin 39 oyla HDP oldu.\r\n,CHP bin 738 oy al\u0131rken, MHP'ye de bin 442 oy verildi. \u0130Y\u0130 Parti 793 tutuklu taraf\u0131ndan tercih edilirken, Saadet Partisi 398 oy ald\u0131.\r\n