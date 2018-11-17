İşte FETÖ’yü getirecek 7 dosya

Amerikan NBC News televizyonunun, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 G\u00fclen\u2019in iadesi i\u00e7in yasal yollar\u0131n incelenmesi talimat\u0131n\u0131 verdi\u011fi iddias\u0131, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yalanlan\u0131rken Ankara\u2019n\u0131n bu konudaki beklentisi devam ediyor. ,T\u00fcrkiye, ter\u00f6ristba\u015f\u0131 i\u00e7in \u015fu ana kadar 7 ayr\u0131 iade talebinde bulundu. Ayr\u0131ca G\u00fclen\u2019in iadesi i\u00e7in 15 Temmuz darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan d\u00f6nemin Adalet Bakan\u0131 Bekir Bozda\u011f ve sonras\u0131nda da Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl, ABD\u2019ye giderek temaslarda bulundu. ,ABD\u2019ye g\u00f6nderilen dosyalardan 4\u2019\u00fc 15 Temmuz \u00f6ncesi, \u0130stanbul\u2019dan Tah\u015fiyecilere Kumpas, Selam Tevhid\/Kud\u00fcs Ordusu (usuls\u00fcz dinleme), Ankara\u2019dan FET\u00d6 \u00c7at\u0131, Bursa\u2019dan polislik sorular\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131nmas\u0131 davalar\u0131n\u0131 kaps\u0131yor. ,Di\u011fer 3 talep ise darbe giri\u015fiminin bast\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 19 Temmuz 2016\u2019da ABD\u2019ye iletildi. S\u00f6z konusu talepler; Genelkurmay \u00c7at\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na suikast giri\u015fimi ve \u0130stanbul Darbe Ana davalar\u0131na ili\u015fkin dosyalar\u0131 kaps\u0131yor. Darbe su\u00e7u kapsam\u0131nda ilk olarak 10 Eyl\u00fcl 2016\u2019da ge\u00e7ici tutuklama talebi ABD\u2019ye g\u00f6nderildi. ,19 Temmuz 2017\u2019de de Genelkurmay \u00c7at\u0131 davas\u0131 kapsam\u0131nda haz\u0131rlanan ilk iade evrak\u0131, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na iletildi. Darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen\u2019e ili\u015fkin \u00e7\u0131kan her yeni delil, ABD\u2019ye dosyalar h\u00e2linde iletildi. Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131, son olarak 30 Haziran 2018\u2019de FET\u00d6\u2019n\u00fcn sivil imam\u0131 Hakan \u00c7i\u00e7ek\u2019in, 15 Temmuz gecesi ve \u00f6ncesinde \u201cEczac\u0131 Abdi\u201d kod adl\u0131 \u00f6rg\u00fct \u00fcyesi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 G\u00fclen\u2019le do\u011frudan g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ortaya koyan yeni delilleri Amerika\u2019ya g\u00f6ndermi\u015fti. NBC News televizyonunun iddias\u0131n\u0131n do\u011fru \u00e7\u0131kmas\u0131 durumunda s\u00fcre\u00e7, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 Hukuk Dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 Ofisi\u2019nde, G\u00fclen\u2019in iadesine ili\u015fkin g\u00f6nderilen 7 dosyan\u0131n iade anla\u015fmas\u0131nda \u00f6ng\u00f6r\u00fclen \u015fartlar y\u00f6n\u00fcnden incelenmesiyle ba\u015flayacak.