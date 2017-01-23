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İşte Galaxy Note7'nin patlama nedeni
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Note 7'nin neden patladığına dair araştırmalarını sonuçlandırdı. Bu araştırmanın sonucunda Galaxy S7'nin patlama nedeni de açıklığa kavuştu.
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