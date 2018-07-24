İşte geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri

10- Konu\u015fma dili patolo\u011fu \r\n\r\n,9- Ki\u015fisel mali dan\u0131\u015fman \r\n\r\n,8- Pazar Ara\u015ft\u0131rmas\u0131 Analisti \r\n\r\n,7- Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili meslekler \r\n\r\n,6- Doktor asistan\u0131 \r\n\r\n,5- Sa\u011fl\u0131k hizmetleri m\u00fcd\u00fcr\u00fc \r\n\r\n,4- Fizyoterapist \r\n\r\n,3- Pratisyen hem\u015fire \r\n\r\n,2- Bilgisayar Sistemleri Analisti \r\n\r\n,1- Uygulama geli\u015ftiricisi\r\n\r\n,CNBC'nin derlemesine g\u00f6re, gelece\u011fin en k\u00f6t\u00fc meslekleri ise \u015funlar olacak... \r\n\r\n5- \u00c7i\u00e7ek tasar\u0131mc\u0131s\u0131 \r\n\r\n,4- Radyo veya TV spikeri \r\n\r\n,3- Mobilyac\u0131 \r\n\r\n,2- Foto\u011fraf i\u015flemcisi ile ilgili i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015fanlar \r\n\r\n\r\n,1- Tekstil \u00e7al\u0131\u015fan\u0131\r\n