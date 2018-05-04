İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı

HDP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 belli oldu,HDP, tutuklu durumdaki Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 resmen a\u00e7\u0131klad\u0131.,HDP, tutuklu durumdaki Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131, bug\u00fcn \u0130stanbul ve Diyarbak\u0131r\u2019da e\u015f zamanl\u0131 olarak d\u00fczenlenecek etkinliklerle a\u00e7\u0131kl\u0131yor.\r\n\r\n,Mardin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi eski Ba\u015fkan\u0131 Ahmet T\u00fcrk, Diyarbak\u0131r'da d\u00fczenlenen aday tan\u0131t\u0131m etkinli\u011finde tutuklu durumdaki eski HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131 cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. T\u00fcrk, "Selahattin Demirta\u015f, demokrasi m\u00fccadelesine katk\u0131 sunmak i\u00e7in adayd\u0131r" dedi.\r\n\r\n\u0130stanbul Be\u015fikta\u015f'ta bulunan Abbasa\u011fa Park\u0131'nda haz\u0131rl\u0131klar tamamland\u0131. \r\n\r\n,Etkinli\u011fin birazdan ba\u015flamas\u0131 bekleniyor. HDP milletvekilleri S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder, Ayhan Bilgen, Ertu\u011frul K\u00fcrk\u00e7\u00fc, Mithat Sancar ve Dil\u00e2n Dirayet Ta\u015fdemir de Abbasa\u011fa Park\u0131'na geldi.