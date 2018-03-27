İşte hızlı kilo verdiren diyet listesi!

Son d\u00f6nemin modas\u0131 olan bu diyet listesiyle 3 g\u00fcnde 4,5 kilo vereceksiniz. ,Bu diyetin en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi sadece 3 g\u00fcn uygulanmas\u0131 ve k\u0131sa s\u00fcrede kilo verdirmesi. ,Bu diyet, v\u00fccudunuzu disipline sokarak hem fazlal\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131 atman\u0131za hem de ideal kilonuza yakla\u015fman\u0131za yard\u0131m edecek,Kahvalt\u0131: Bir dilim k\u0131zarm\u0131\u015f ekmek(kepekli tercih edilmeli), 2 \u00e7orba ka\u015f\u0131\u011f\u0131 f\u0131st\u0131k ezmesi, greyfurtun yar\u0131s\u0131 ve bir bardak \u00e7ay ya da kahve.\r\n\r\n\u00d6\u011fle yeme\u011fi: Bir dilim k\u0131zarm\u0131\u015f ekmek, bir fincan\u0131n yar\u0131s\u0131 ton bal\u0131\u011f\u0131 ve bir bardak \u00e7ay ya da kahve.\r\n\r\nAk\u015fam yeme\u011fi: Kaynar su ya da baharda pi\u015fmi\u015f 85 gram et, bir kase ye\u015fil fasulye, bir tane muzun yar\u0131s\u0131, bir tane elma ve son olarak kendinize bir bardak vanilyal\u0131 dondurma ile \u00f6d\u00fcl verebilirsiniz.,Diyete ba\u015flamadan \u00f6nce mutlaka doktora dan\u0131\u015f\u0131n. Doktora dan\u0131\u015farak uygulayaca\u011f\u0131n\u0131z diyetin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131za uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol edin.,3.G\u00dcN\r\n\r\nKahvalt\u0131: Bir dilim ka\u015far peyniri, 1 tane ye\u015fil elma ve 5 su barda\u011f\u0131 tuzlu su.\r\n\r\n\u00d6\u011fle yeme\u011fi: Bir dilim k\u0131zarm\u0131\u015f ekmek(kepekli tavsiye edilir) ve bir tane yumurta\r\n\r\nAk\u015fam yeme\u011fi:1 fincan orkinos, 1 muzun yar\u0131s\u0131 ve 1 bardak vanilyal\u0131 dondurma,En iyi sonucu almak i\u00e7in 3 g\u00fcn boyunca diyeti uygulad\u0131ktan sonra 4.g\u00fcn normal yiyeceklerinize daha az miktarlarda olmak kayd\u0131 ile geri d\u00f6n\u00fcn.\r\nG\u00fcne su i\u00e7erek ba\u015flay\u0131n. Her yemekten \u00f6nce mutlaka 2 bardak su i\u00e7in. Bu sayede i\u015ftah\u0131n\u0131z kapanacak ve uzun s\u00fcre tok kalacaks\u0131n\u0131z.\r\nDaha iyi motive olabilmek i\u00e7in kendinize iyi bir diyet arkada\u015f\u0131 edinin. B\u00f6ylece birbirinizi daha \u00e7ok te\u015fvik edebilirsiniz.\r\n