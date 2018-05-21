İşte iPhone X'i bitirecek telefon

Oneplus\u2019\u0131n yeni amiral gemisi modeli OnePlus 6 tan\u0131t\u0131ld\u0131.\r\n,\u200b \u0130\u015fte 'iPhone X katili' olarak da an\u0131lan OnePlus 6'n\u0131n kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sundu\u011fu \u00f6zellikler..,Her y\u0131l, 'amiral gemisi katili' olarak tan\u0131mlanan telefonlar \u00fcreten OnePlus\u2019\u0131n yeni modeli g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kt\u0131. Firma 'iPhone X katili' olarak adland\u0131r\u0131lan yeni ak\u0131ll\u0131 telefonu OnePlus 6'y\u0131 tan\u0131tt\u0131.,6.28 in\u00e7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ve 19:9 format\u0131nda \u00e7entikli bir ekrana sahip olan OnePlus 6 2280\u00d71080 piksel \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011fe sahip AMOLED ekrana ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,Qualcomm Snapdragon 845 i\u015flemciden g\u00fc\u00e7 alan ak\u0131ll\u0131 telefon, 6 GB veya 8 GB RAM se\u00e7enekleri sunuyor. Telefonun depolama opsiyonlar\u0131 ise 64. 128 ve 256 GB.,Ak\u0131ll\u0131 telefonun arka taraf\u0131ndaki 16 MP \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcndeki f\/1.7 ana kameraya, 20 MP \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde ikinci kamera e\u015flik ediyor.,3 bin 300 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipli\u011fi yapan model h\u0131zl\u0131 \u015farj \u00f6zelli\u011fi de sunuyor. Ancak modelde kablosuz \u015farj \u00f6zelli\u011fi bulunmuyor.,OnePlus 6'n\u0131n T\u00fcm \u00d6zellikleri,Yonga Seti: Snapdragon 845\r\n\r\nRAM: 6GB-8GB\r\n\r\nDepolama: 64-128GB,Ekran: 6.28 in\u00e7 HD+ (2280x1080)\r\n\r\nBoyutlar\u0131: 155.7x75.4x7.8mm\r\n\r\n,A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131: 177 gram,Arka Kamera: 20MP+16MP,\u00d6n Kamera: 16MP\r\n\r\nBatarya: 3300mAh