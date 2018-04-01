İşte Kanal D'yi ayakta tutan dizi

T\u00fcrk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biriydi... son haftalarda ald\u0131\u011f\u0131 reytinglerle adeta k\u00fcllerinden do\u011fdu.\r\n\r\n,Bu sezon yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 dizilerin reytinglerde \u00e7ak\u0131lmas\u0131 sonucu hepsine apar topar final karar\u0131 ald\u0131ran Kanal D, adeta Arka Sokaklar'la ayakta duruyor.\r\n\r\n,D\u00fcn ak\u015fam\u0131n reytinglerinde Kanal D'de yay\u0131nlanan Arka Sokaklar birinci s\u0131raya otururken, ikinci s\u0131rada TV8'de ekrana gelen Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada ise ATV'de yay\u0131nlanan A\u015fk ve Mavi dizisi yer ald\u0131.\r\n\r\n,AB'de birincilik \u0130stanbullu Gelin'in, ikincilik Survivor'\u0131n, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcl\u00fck ise Payitaht Abd\u00fclhamid'in oldu.\r\n\r\n,.