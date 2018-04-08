İşte Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı!

T\u00fcrker \u0130nano\u011flu T\u00fcrkiye'nin \u00e7ok sevdi\u011fi konu\u015fmadan g\u00fcld\u00fcren adam\u0131 de\u011ferli sanat\u00e7\u0131 Kemal Sunal'\u0131 anlatt\u0131. ,Kemal T\u00fcrkiye'nin gelmi\u015f ge\u00e7mi\u015f en \u00f6nemli komedyenlerinden biridir. Benim \u00e7ok iyi ahbab\u0131md\u0131. Kemal o s\u0131rada \u00e7ok pop\u00fcler, bir filmden \u00e7\u0131k\u0131yor, \u00f6b\u00fcr filme giriyordu. Bundan dolay\u0131 askere gitme f\u0131rsat\u0131 bulamad\u0131. Asker ka\u00e7a\u011f\u0131yd\u0131. Polis ve askeri inzibat Kemal'i aramaya \u00e7\u0131kard\u0131, o da bazen gelir Kanl\u0131ca'daki evimde kal\u0131rd\u0131..\r\n\r\n,Ailece de iyi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fck. Kar\u0131s\u0131n\u0131 ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 \u00e7ok severim. \u00c7ok iyi bir adamd\u0131. Son zamanlar\u0131nda biz Kemal'le cenazelerde kar\u015f\u0131la\u015f\u0131rd\u0131k. Ben de hi\u00e7bir yak\u0131n\u0131m\u0131n cenazesini ihmal etmem, o da etmezdi.\r\n\r\n,Ama en sonunda biz M\u00fcjdat Gezen'le birlikte Kemal'i g\u00f6t\u00fcr\u00fcp birli\u011fine teslim ettik. M\u00fcjdat da benim \u00e7ok yak\u0131n arkada\u015f\u0131md\u0131r. Kazand\u0131\u011f\u0131 paran\u0131n b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131n\u0131 sanat\u00e7\u0131 yeti\u015ftirmek i\u00e7in gen\u00e7lere ve e\u011fitime harcayan biridir.\r\n,.,G\u00fcl\u015fen'le Tar\u0131k'\u0131 ben romantik komedilerde oynatmaya ba\u015flad\u0131m. \u0130kisi de komediyi iyi yap\u0131yorlard\u0131 ve iyi bir ikili olmu\u015flard\u0131. Tar\u0131k \u00e7ok iyi bir insand\u0131. Ailece de \u00e7ok seviyorduk onu. Kendine g\u00f6re ideolojik y\u00f6nleri vard\u0131,80 ihtilalinin hemen arkas\u0131ndan o sene Tar\u0131k, G\u00fcl\u015fen, Zeki M\u00fcren, Emel Say\u0131n ve ba\u015fka arkada\u015flar gibi b\u00fcy\u00fck bir kadro \u00e7\u0131kt\u0131.,H\u00fclya Av\u015far T\u00fcrk Sinemas\u0131'na gelen fizi\u011fi en g\u00fczel y\u0131ld\u0131zlardan biriydi. Sinemada \u00e7ok be\u011fenildi ve sevildi, zaman i\u00e7inde olur olmaz filmlerde oynad\u0131, biraz da magazine yem oldu. Bu y\u00fczden prestijini de k\u0131smen kaybetti. Bug\u00fcn tekrar gayret etse yeniden ba\u015fa g\u00fcre\u015fir.ya