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İşte kenti ayağa kaldıran gizemli tünel
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İşte kenti ayağa kaldıran gizemli tünel
Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde Orduevine bitişik bir evde bulunan tünelin, define amaçlı kazıldığının tespit edildiğini ve biri Suriye uyruklu 2 şahıs hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
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