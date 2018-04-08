İşte kilo vermenize yardımcı olacak 5 yiyecek

Kilo verebilmek i\u00e7in ve verdi\u011finiz kiloyu istikrarl\u0131 bir \u015fekilde koruyabilmek i\u00e7in bu yolda yan\u0131n\u0131zda olmas\u0131 gereken yiyecekleri iyi bilmelisiniz. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ya\u015fam\u0131n yolu bu bitkilerden ge\u00e7iyor. Haz\u0131rsan\u0131z hemen ba\u015flayal\u0131m\u2026\r\n,Avokado\r\nAvokado hayat\u0131m\u0131za bir girdi pir girdi. Her yerde bu kadar \u00e7ok g\u00f6rmemizin de \u00e7ok mant\u0131kl\u0131 sebepleri var. \u00c7\u00fcnk\u00fc avokado bir ton lif i\u00e7erir ve kan \u015fekeri seviyemizi belli bir seviyede tutmay\u0131 sa\u011flayan karbonla doludur. Ayr\u0131ca sa\u011fl\u0131kl\u0131 tekli doymam\u0131\u015f ya\u011f asitleri ve MUFA\u2019lar ya\u011f kayb\u0131 i\u00e7in olduk\u00e7a \u00f6nemlidir. Sabahlar\u0131 yumurtan\u0131z\u0131n yan\u0131nda bir de avokado yemeyi deneyin. Ya da yemeklerinizde nas\u0131l kullanaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131n yollar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmeye ba\u015flay\u0131n.,Mercimek\r\nEn son ne zaman mercimek yedi\u011finizi hat\u0131rlam\u0131yor musunuz? Tebrikler! D\u00fcnyan\u0131n en ucuz ama besleyici yiyece\u011finden uzak kalm\u0131\u015fs\u0131n\u0131z. Mercime\u011fin bir porsiyonunda 15 gramdan fazla protein ve lif bulunur. Hem protein hem de lif tokluk hissini artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131ndan kilo vermek i\u00e7in de ayr\u0131ca muhte\u015fem bir se\u00e7enektir. Yemekler aras\u0131nda yedi\u011finizde kendini uzun s\u00fcre tok hissedersiniz.,Hindi g\u00f6\u011f\u00fcs\r\nDerisiz tavuk g\u00f6\u011fs\u00fc diyetlerin bir numaral\u0131 yiyeceklerinden biridir. Ancak diyetinize hindi g\u00f6\u011fs\u00fc ekleyerek \u00e7ok daha fazla kilo verebilirsiniz. \u00c7\u00fcnk\u00fc hindi, porsiyon ba\u015f\u0131na tavukta bulunan 16 grama k\u0131yasla 26 gram protein i\u00e7erir. Sindirim s\u0131ras\u0131nda di\u011fer besinlerden 10 kat daha fazla kalori yakman\u0131z\u0131 sa\u011flar.,Chia tohumlar\u0131\r\nEski toplumlardan \u015fimdi ki sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenme \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011fa uzanan yolculu\u011funda chia tohumlar\u0131, hak etti\u011fi de\u011feri her zaman g\u00f6rm\u00fc\u015f. Bol lif ve kalsiyum i\u00e7eri\u011fi sayesinde de kilo kaybetmek i\u00e7in olduk\u00e7a ideal. Kalsiyum miktar\u0131n\u0131z\u0131 art\u0131rmak ve bel \u00e7evresindeki ya\u011flardan kurtulmak i\u00e7in chia\u2019n\u0131z\u0131 avokadonun \u00fczerine serperek yiyebilir, bir ta\u015fla iki ku\u015f vurabilirsiniz.,Ispanak\r\nKalori kayb\u0131 i\u00e7in az kalorili ye\u015filliklerden daha iyi ve besleyici se\u00e7enekler olamaz. Her bir porsiyon \u00e7i\u011f \u0131spanak ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 artt\u0131ran A vitaminine duydu\u011funuz g\u00fcnl\u00fck ihtiyac\u0131 kar\u015f\u0131lar ve lif gereksiniminizi tamamlar. Her \u015feyden 1 bardak \u0131spanak 7 kaloridir ve diyet i\u00e7in m\u00fckemmel bir se\u00e7imdir.