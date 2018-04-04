İşte Kurtlar Vadisi hakkında tüm merak edilenler!

'Kurtlar Vadisi' ger\u00e7e\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Kurtlar Vadisi hakk\u0131nda merak ettikleriniz haberimizde..,Yakla\u015f\u0131k iki y\u0131ld\u0131r ekranda olmayan, ba\u015frol\u00fcnde Necati \u015ea\u015fmaz'\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 'Kurtlar Vadisi' dizisinin yeni b\u00f6l\u00fcmleri i\u00e7in birka\u00e7 kanalla g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin devam etti\u011fi, b\u00f6l\u00fcm ba\u015f\u0131na maliyetin ise yakla\u015f\u0131k 1.5 milyon lira oldu\u011fu belirtildi.\r\n,Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'\u0131n, "G\u00f6r\u00fc\u015fmeyen Kanallar Net" ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n,"Kurtlar Vadisi Pusu yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle iki ayn kanalda yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131.,360 TV'nin tekrarlar\u0131n\u0131 yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 dizinin tekrar haklar\u0131 \u015fimdi Beyaz TV'nin elinde ve ge\u00e7ti\u011fimiz pazartesiden beri yine yay\u0131nda.\r\n,Bu arada Pana Film'in 'Kurtlar Vadisi' serisinin yeni b\u00f6l\u00fcmleri i\u00e7in birka\u00e7 kanalla g\u00f6r\u00fc\u015fme halinde oldu\u011fu s\u00f6yleniyor.\r\n,Son olarak b\u00f6l\u00fcm ba\u015f\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 1.5 milyon lirayla d\u00f6neminin rekorunu k\u0131ran dizinin g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc kanallar aras\u0131nda; Show TV, FOX, Star TV, Kanal D ve Atv yok. \r\n,O paray\u0131 (bir par\u00e7a daha \u00fcst\u00fcn\u00fc) verecek bir kanal bilen varsa hemen konum ats\u0131n da bu k\u00f6\u015feye yazay\u0131m."\r\n, Son olarak Kanal D'de sezonu tamamlad\u0131 ve iki y\u0131ldan beri dizinin yeni b\u00f6l\u00fcmlerinden ses seda yok.\r\n