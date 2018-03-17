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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
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25 yaşında genci öldüren zanlılar yakalandı
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Ramazan
İşte Mehmet Aydın'ın Uruguay'da oturduğu ev
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Çiftlik Bank'taki skandalların ortaya çıkmasıyla beraber Uruguay'a kaçan ve yayınladığı ses kaydıyla da beraber bunu beyan eden Mehmet Aydın, son derece lüks evinde yaşamına ediyor. Ev, Uruguay'ın zenginlerinin yaşadığı bir bölgede yer alıyor.
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