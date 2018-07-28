İşte Meral Akşener'in istifasının sebebi

MHP kulislerinde, \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019in istifas\u0131 2 farkl\u0131 \u015fekilde de\u011ferlendiriliyor. ,\u0130lk de\u011ferlendirmede, Ak\u015fener\u2019in istifa etmesinin ve evinin \u00f6n\u00fcnde partililerin n\u00f6bet tutmas\u0131n\u0131n \u201csahneye konulan bir oyun\u201d oldu\u011fu ve sonunda da Ak\u015fener\u2019in ikna edilerek geri d\u00f6nmesinin sa\u011flanaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyor. ,\u0130Y\u0130 Parti'den istifa eden Meral Ak\u015fener ile ilgili bomba iddia!,Kulislerde \u015fu yorumlar yap\u0131l\u0131yor: Meral Ak\u015fener son dakikada parti y\u00f6netiminin, te\u015fkilat\u0131n ve s\u00f6zde taban\u0131n bask\u0131s\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda kalmas\u0131n\u0131 gerek\u00e7e g\u00f6stererek adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayacak. ,Neden istifa etti\u011fi belli oldu,Ak\u015fener, \u2018Ne yapay\u0131m, parti \u00f6rg\u00fct\u00fcnden ve tabandan \u00e7ok \u0131srar var\u2019 diyecek. ,Kulislerdeki ikinci bir de\u011ferlendirme ise Ak\u015fener\u2019in istifas\u0131n\u0131n arkas\u0131nda MHP\u2019nin k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce kaset kumpas\u0131 ile ilgili yap\u0131lan su\u00e7 duyurusu oldu\u011fu belirtiliyor. ,Soru\u015fturma kapsam\u0131nda dinlenecek isimler aras\u0131nda yer alan bir d\u00f6nem FET\u00d6 ile ba\u011flant\u0131s\u0131 oldu\u011fu bilinen Latif Erdo\u011fan ve H\u00fcseyin G\u00fclerce\u2019ye kadar bir\u00e7ok ismin verece\u011fi ifade do\u011frultusunda ba\u015fka sonu\u00e7lar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kabilece\u011fi ifade ediliyor.,Bu sayede, partide kendisine kazan kald\u0131ranlar\u0131 etkisiz h\u00e2le getirebilecek. B\u00f6ylelikle \u00e7atlak sesleri ortadan kald\u0131r\u0131p kendisine tam itaat eden bir parti y\u00f6netimi ve te\u015fkilat profili ortaya \u00e7\u0131karacak.,Ak\u015fener\u2019in hedefi, rakipsiz tek aday olarak ola\u011fan\u00fcst\u00fc kongreye girmek ve buradan eli g\u00fc\u00e7lenmi\u015f olarak \u00e7\u0131kmak. ,