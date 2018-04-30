İşte Meral Akşener'in seçim vaadi

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener ilgin\u00e7 bir se\u00e7im vaadinde bulundu. ,.,29 Nisan 2017'de \u00d6zg\u00fcr Ansiklopedi slogan\u0131n\u0131 kullanan ve ki\u015filerin katk\u0131s\u0131 ile ortakla\u015fa bir\u00e7ok dilde haz\u0131rlanan Wikipedia\u2019ya, T\u00fcrkiye\u2019den eri\u015fim engellendi.,Wikipedia ise mart ay\u0131nda Facebook \u00fczerinden #WeMissTurkey etiketiyle bir kampanya ba\u015flatt\u0131. ,Kampanyada Wikipedia Direkt\u00f6r\u00fc Katherine Maher, Twitter \u00fczerinden destek vererek T\u00fcrkiye\u2019ye \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu. #WeMissTurkey ve #T\u00fcrkiyeyi\u00d6zledik etiketleriyle T\u00fcrk\u00e7e tweetler atan Maher, \u2018T\u00fcrkiye, sizinle bilgi payla\u015fmay\u0131 ve sizden \u00f6\u011frenmeyi \u00f6zledik\u2019 dedi ve Wikipedia\u2019ya olan eri\u015fimin kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep etti.,24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesinde \u0130Y\u0130 Parti'den de fla\u015f bir hamle geldi.,\u0130Y\u0130 Parti'nin resmi hesab\u0131ndan yaz\u0131lan tweette, \u201c25 Haziran\u2019da Wikipedia\u2019n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na t\u00fcm halk\u0131m\u0131z davetlidir. , \u0130Y\u0130 Parti sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden, \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'in cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilmesi halinde Wikipedia'n\u0131n a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 duyuruldu. ,#Wikipedia\u0130Y\u0130Olacak #T\u00fcrkiye\u0130Y\u0130Olacak\u201d denildi. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f davetinde, \u201c\u0130lk toplant\u0131da yeter say\u0131s\u0131na ula\u015f\u0131lmazsa 2. toplant\u0131 9 Temmuz\u2019da yap\u0131lacakt\u0131r\u201d ifadelerine yer verildi.