İşte MHP'nin af teklifi

Cezaevlerinde yakla\u015f\u0131k 240 bin tutuklu ve h\u00fck\u00fcml\u00fc var. ,MHP kader mahkumlar\u0131 i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 af teklifini meclise sunmay\u0131 bekliyor...,Parmakl\u0131klar ard\u0131ndaki binlerce ki\u015fiyi ilgilendiren haber az \u00f6nce geldi!,MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli'nin genel \u00e7er\u00e7evesini \u00e7izdi\u011fi teklif \u00fczerinde, MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Feti Y\u0131ld\u0131z ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki partinin hukuk\u00e7ular\u0131ndan olu\u015fan heyet, teklifin tasla\u011f\u0131n\u0131 tamamlad\u0131. \r\n\r\n,Toplam 8 maddeden olu\u015facak teklifte, FET\u00d6, PKK ve di\u011fer ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri ile \u00e7ocuk istismar\u0131 ve kad\u0131n cinayetleri mahkumlar\u0131 kapsam d\u0131\u015f\u0131nda tutuldu. \r\n\r\n,Teklife ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalarda toplumsal mutabakat\u0131 \u00f6nceleyen heyet, bu \u00e7er\u00e7evede Cumhuriyet tarihi boyunca \u00e7\u0131kan aflar\u0131 hem i\u00e7erik hem \u015fekil hem de sonu\u00e7lar\u0131 y\u00f6n\u00fcnden detayl\u0131 inceledi. \r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131z, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n kader mahkumlar\u0131n\u0131 topluma kazand\u0131rmak oldu\u011funu, taslak \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam edece\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,MHP, teklifi yeni yasama d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda TBMM'ye sunmay\u0131 planl\u0131yor.\r\n\r\n,Bah\u00e7eli'nin may\u0131s ay\u0131nda genel \u00e7er\u00e7evesini \u00e7izdi\u011fi af teklifiyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar do\u011frultusunda Cumhuriyet tarihi boyunca \u00e7\u0131kan 52 aff\u0131 incelediklerini belirten Y\u0131ld\u0131z, "Bu 52 aff\u0131n \u015fekil ve i\u00e7eri\u011fini inceledim. Heyet olarak bu af ve ceza indirimlerini toplumda b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 olumlu ve olumsuz sonu\u00e7lar\u0131yla beraber inceledik. Hatta \u00f6yle aflar var ki Erzincan depreminden sonra depremde yararl\u0131l\u0131k g\u00f6steren mahkumlara bile af \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f." ifadesini kulland\u0131. ,Y\u0131ld\u0131z, 1991 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kar\u0131lan af ile kamuoyunda "Rah\u015fan aff\u0131" olarak bilinen ve 1999'da \u00e7\u0131kar\u0131lan aff\u0131 an\u0131msatt\u0131. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de genel aff\u0131n \u015fartlar\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Y\u0131ld\u0131z, \u015f\u00f6yle devam etti: ,"Haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z teklif tasla\u011f\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve h\u00fck\u00fcml\u00fcn\u00fcn ailelerini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken, su\u00e7tan zarar g\u00f6renleri, ma\u011fdurlar\u0131 g\u00f6zetmek zorunday\u0131z. Bu konuda toplumda bir mutabakat olu\u015fmal\u0131. Bizim su\u00e7u meslek edinmi\u015f insanlar\u0131 affetmek gibi bir amac\u0131m\u0131z yok. 'Kader mahkumu', ad\u0131 \u00fcst\u00fcnde." ,Y\u0131ld\u0131z, MHP'nin parlamentodaki \u00e7o\u011funlu\u011funun teklifi \u00e7\u0131karmaya yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, mutlaka parlamentoda di\u011fer partilerden destek g\u00f6rmesi gerekti\u011fini kaydetti.,Kaynak: AA\r\n\r\n