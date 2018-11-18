İşte milyonların beklediği zam oranı

Milyonlarca vatanda\u015f yeni y\u0131lda yap\u0131lacak zam miktarlar\u0131n\u0131 beklemeye ba\u015flad\u0131.,T\u00fcrkiye'de tam 12.3 milyon bireyin merakla bekledi\u011fi Ocak zamm\u0131 ile ilgili detaylar ise netle\u015fmeye ba\u015flad\u0131.,Bu detaylarda en \u00f6nemli nokta 2018 y\u0131l\u0131 ikinci yar\u0131s\u0131ndaki oranlar olacak. SSK, Ba\u011f-Kur ve memur emeklileri y\u00fczde 13.99 ila 14.49 aras\u0131 yeni y\u0131l maa\u015f art\u0131\u015f\u0131 alacaklar.,Ge\u00e7ti\u011fimiz Temmuz ay\u0131nda ve iki bayramda ald\u0131klar\u0131 ikramiyelerle y\u00fczleri g\u00fclen emekliler, yeni y\u0131l zamm\u0131 i\u00e7in geri say\u0131ma ba\u015flad\u0131lar.,Merkez Bankas\u0131 2018 y\u0131l\u0131 ikinci yar\u0131s\u0131ndaki 4 ayl\u0131k veriler do\u011frultusunda emekli maa\u015flar\u0131na yap\u0131lacak zam oran\u0131 ile ilgili tahminini y\u00fckseltti.,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 bu tahmine g\u00f6re y\u00fczde 13.99 olacak.,3 OCAK K\u0130L\u0130T TAR\u0130H,Zam ayn\u0131 ay maa\u015flara yans\u0131t\u0131lacak.,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri ve memurlar maa\u015f \u00f6deme g\u00fcnlerinde yeni maa\u015flar\u0131n\u0131 ceplerine koyacak.,MEMURUN ARTI\u015eI % 14.49,Yeni beklenti anketine g\u00f6re; memur ve memur emeklileri Ocak'ta, y\u00fczde 10.49 alacak.,EMEKL\u0130YE EK ZAM,T\u00fcm emekliler Ocak'ta zam alacak.,Ocak'ta maa\u015flar artaca\u011f\u0131 i\u00e7in, emeklilere her ay verilen ek \u00f6deme de zamlanacak.,Halen maa\u015f\u0131 bin 106 lira 12 kuru\u015fun alt\u0131nda olanlara net ayl\u0131klar\u0131n\u0131n y\u00fczde 5'i, \u00fcst\u00fcnde olanlara ise y\u00fczde 4'\u00fc oran\u0131nda ek \u00f6deme veriliyor.,Ocak'ta bu s\u0131n\u0131r y\u00fckselecek.,S\u0131n\u0131r bin 247 lira 24 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Maa\u015f\u0131 bu tutar\u0131n alt\u0131nda olanlara y\u00fczde 5, \u00fcst\u00fcnde olanlara y\u00fczde 4 oran\u0131nda ek \u00f6deme verilecek.,Ayr\u0131ca t\u00fcm emeklilerin ek \u00f6demelerinin tutar\u0131 yeni maa\u015flar \u00fczerinden hesaplanaca\u011f\u0131 i\u00e7in artacak.,\u00d6rne\u011fin; net maa\u015f\u0131 3 bin lira olan emekliye ayl\u0131k 120 lira ek \u00f6deme veriliyor.,Emeklinin eline 3 bin 120 lira ge\u00e7iyor. Y\u00fczde 12.26'l\u0131k art\u0131\u015fa g\u00f6re emeklinin net maa\u015f\u0131 3 bin 367 lira 80 kuru\u015fa y\u00fckselecek, ek \u00f6demesi de 134,71 liraya \u00e7\u0131kacak.,Emeklinin eline 3 bin 502 lira 51 kuru\u015f ge\u00e7meye ba\u015flayacak.