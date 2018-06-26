İşte Murat Soydan'ın son hali

Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta oyuncusu Murat Soydan'dan haber var.\r\n,Ameliyat edilen 78 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuya kal\u00e7a protezi tak\u0131ld\u0131.,Bir haftad\u0131r hastanede tedavisi s\u00fcren Murat Soydan bug\u00fcn taburcu oldu.\r\n\r\n,2 Ekim 1940 tarihinde K\u0131rklareli'in L\u00fcleburgaz il\u00e7esinde do\u011fan, ger\u00e7ek ad\u0131 R\u00fc\u00e7han Tercan olan Murat Soydan, sinema hayat\u0131na 1966 y\u0131l\u0131nda Nejat Saydam'\u0131n \u00e7ekti\u011fi 'Kolsuz Kahraman' adl\u0131 filmle ba\u015flad\u0131. ,Bir\u00e7ok filmde T\u00fcrkan \u015eoray ve H\u00fclya Ko\u00e7yi\u011fit'le ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131. 1972 y\u0131l\u0131nda 9'uncu Antalya Alt\u0131n Portakal Film Festivali'nde 'Zul\u00fcm' filmindeki rol\u00fc ile En \u0130yi Erkek Oyuncu \u00d6d\u00fcl\u00fc'n\u00fc kazand\u0131.,Murat Soydan'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz hafta evinde ge\u00e7irdi\u011fi kaza sonucu kal\u00e7a kemi\u011fi k\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.