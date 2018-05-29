İşte NATO'nun yeni karargâhı

NATO, Br\u00fcksel'de in\u015faat\u0131 8 y\u0131l s\u00fcren ve ge\u00e7en ay tam kapasiteyle faaliyete ge\u00e7en yeni kararg\u00e2h\u0131n\u0131n kap\u0131lar\u0131n\u0131 Anadolu Ajans\u0131'na (AA) a\u00e7t\u0131. \r\n,NATO'nun Yeni Kararg\u00e2h Destek Birimi Ba\u015fkan\u0131 Bogdan Lazaroae, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, NATO'nun kararg\u00e2h\u0131n\u0131 Paris'ten Br\u00fcksel'e ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 1967'den bu yana \u00fcye say\u0131s\u0131n\u0131 15'ten 29'a \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131na ve neredeyse 2 kat b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcne dikkati \u00e7ekti.\r\n,Lazaroae, eski kararg\u00e2h binas\u0131n\u0131n lojistik olarak yetersiz kalmas\u0131 nedeniyle m\u00fcttefiklerin 1999'da yeni binaya ili\u015fkin karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131. \r\n,Eski kararg\u00e2h binas\u0131n\u0131n 2019 sonunda Bel\u00e7ika h\u00fck\u00fbmetine iade edilmesi bekleniyor. \r\n,\u0130n\u015fas\u0131 8 y\u0131l s\u00fcren kararg\u00e2h, yakla\u015f\u0131k 1,17 milyar avroya mal oldu. Binan\u0131n maliyeti, NATO m\u00fcttefiklerinin sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 katk\u0131larla kar\u015f\u0131lan\u0131yor. Bu \u00e7er\u00e7evede en fazla katk\u0131y\u0131 ABD, en az katk\u0131y\u0131 da \u0130zlanda yapt\u0131. ,Eskiden Bel\u00e7ika'n\u0131n ilk uluslararas\u0131 havaalan\u0131n\u0131n bulundu\u011fu araziye yap\u0131lan yeni kararg\u00e2h, Bel\u00e7ika devleti taraf\u0131ndan in\u015fa edildi. \u0130n\u015faat s\u00fcrecinde g\u00fcnde ortalama 4 bin ki\u015fi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Araziye sembolik bir kira \u00f6deyen NATO, binan\u0131n sahibi konumunda. \r\n,Kararg\u00e2h, 254 bin metrekarelik alana in\u015fa edildi. NATO Genel Sekreteri, yazmanl\u0131k ve ulusal delegasyonlar\u0131n b\u00fcrolar\u0131n\u0131n da bulundu\u011fu bin 365 ofisli kararg\u00e2hta 4 bin 200 ki\u015fi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Her y\u0131l yakla\u015f\u0131k 5 bin toplant\u0131ya ev sahipli\u011fi yapmas\u0131 beklenen binay\u0131, g\u00fcnde 500'den fazla ki\u015fi ziyaret ediyor. \r\n,Kararg\u00e2hta "Agora" olarak adland\u0131r\u0131lan ve toplanma yeri olarak i\u015flev g\u00f6ren giri\u015f, 18 konferans salonu, bas\u0131n merkezi, yazmanl\u0131k, sosyal tesisler ve 29 ulusal delegasyonun diplomatik ve asker\u00ee temsilcilikleri bulunuyor. NATO'da g\u00f6rev yapan bir ki\u015finin g\u00fcnl\u00fck rutin i\u015fleri i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 2,5 futbol sahas\u0131 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011fe sahip alanda ortalama 6 kilometre y\u00fcr\u00fcmesi gerekiyor.\r\n,Yeni kararg\u00e2h\u0131n "kalbi" olarak kabul edilen "Room One" konferans salonu, devlet ve h\u00fck\u00fbmet ba\u015fkanlar\u0131, bakanlar ve b\u00fcy\u00fckel\u00e7ilerin toplant\u0131lar\u0131na ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. \u00dcst d\u00fczey teknolojiyle donat\u0131lm\u0131\u015f salon, 17 farkl\u0131 dilde \u00e7eviri ve d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 yerlerinde bulunan NATO yetkilileriyle telekonferans yapma imkan\u0131 sunuyor. Salona devlet ba\u015fkanlar\u0131 dahil hi\u00e7 kimse elektronik ayg\u0131t sokam\u0131yor. \r\n,NATO'nun yeni kararg\u00e2h\u0131nda en \u00e7ok dikkati \u00e7eken hususlardan biri, t\u00fcm binan\u0131n camlarla kaplanm\u0131\u015f olmas\u0131.,Toplam 72 bin metrekarelik camla donat\u0131lm\u0131\u015f kararg\u00e2hta ula\u015f\u0131lmas\u0131 g\u00fc\u00e7 camlar\u0131 temizlemek i\u00e7in da\u011f t\u0131rmanma e\u011fitimi alm\u0131\u015f ki\u015filer g\u00f6revlendiriliyor.\r\n,Lazaroae binan\u0131n camla kaplanmas\u0131n\u0131n, ittifak\u0131n temel ilkelerinden "\u015feffafl\u0131\u011f\u0131" temsil etti\u011fini vurgulad\u0131. \r\n,Cam kullan\u0131m\u0131n\u0131n g\u00fcvenlik zaafiyeti olu\u015fturmamas\u0131 i\u00e7in gerekli \u00f6nlemlerin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken Lazaroae, binan\u0131n i\u00e7eriden ve d\u0131\u015far\u0131dan gelebilecek her t\u00fcrl\u00fc g\u00fcvenlik tehdidine kar\u015f\u0131 koruma alt\u0131nda oldu\u011funu belirtti.\r\n,Yeni kararg\u00e2htaki b\u00fcy\u00fck camlar\u0131n, ayn\u0131 zamanda do\u011fal \u0131\u015f\u0131ktan faydalanarak elektrik kullan\u0131m\u0131n\u0131 azaltmas\u0131 ve b\u00f6ylelikle eski binaya g\u00f6re y\u00fczde 30 daha fazla enerji tasarrufu sa\u011flamas\u0131 bekleniyor.\r\n,\u00c7evre dostu olarak lanse edilen binada odalara kurulan \u00f6zel sistemle, faaliyet tespit edilmedi\u011fi yerlerde \u0131\u015f\u0131klar otomatik olarak kapan\u0131yor, d\u0131\u015far\u0131dan gelen \u0131\u015f\u0131\u011fa g\u00f6re odadaki \u0131\u015f\u0131k seviyesi azal\u0131yor ya da \u00e7o\u011fal\u0131yor. \r\n,Jeotermal \u0131s\u0131tma ve so\u011futma sistemiyle donat\u0131lan ak\u0131ll\u0131 bina, ayn\u0131 zamanda ya\u011fmur suyunu \u00f6zel depolarda biriktirebiliyor. B\u00f6ylece temizlik i\u00e7in ve banyolarda kullan\u0131lacak suyun y\u00fczde 90'\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,NATO'nun yeni kararg\u00e2h\u0131na yukar\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda birbirine kenetlenmi\u015f d\u00f6rt parmak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Kararg\u00e2h\u0131n ba\u015f mimar\u0131 Jo Palma, tasar\u0131m\u0131yla NATO'nun m\u00fcttefikleri aras\u0131ndaki birlik