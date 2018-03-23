İşte öksürüğün altında yatan ölümcül hastalık

Bir t\u00fcrl\u00fc ge\u00e7mek bilmeyen \u00f6ks\u00fcr\u00fck, bu hastal\u0131\u011f\u0131n habercisi! ,\u00d6ks\u00fcr\u00fck neden olur?, Kuru \u00f6ks\u00fcr\u00fck nas\u0131l ge\u00e7er? t\u00fcm bu sorular\u0131n cevab\u0131 ve \u00f6ks\u00fcr\u00fc\u011f\u00fcn sebep oldu\u011fu korkun\u00e7 hastal\u0131kla ilgili ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 Uzman\u0131 Dr. Belgin \u0130kida\u011f, anlatt\u0131.,\u0130\u015fte \u00f6ks\u00fcr\u00fc\u011f\u00fcn alt\u0131nda yatan nedenler ve tedavi y\u00f6ntemleri...\r\n,G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 Uzman\u0131 Dr. Belgin \u0130kida\u011f, T\u00fcberk\u00fcloz'un (verem) g\u00f6r\u00fclme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 azalmas\u0131na ra\u011fmen d\u00fcnyada hala en \u00e7ok \u00f6l\u00fcme neden olan hastal\u0131klar aras\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 Uzman\u0131 Dr. Belgin \u0130kida\u011f, hastal\u0131kla ilgili \u015fu bilgileri verdi: "T\u00fcberk\u00fcloz, solunan hava ile akci\u011ferlere giren TBC mikrobunun neden oldu\u011fu, akci\u011ferlerde yerle\u015fen, fakat kan ve lenf yoluyla t\u00fcm v\u00fccuda yay\u0131labilen bula\u015f\u0131c\u0131 bir hastal\u0131kt\u0131r. T\u00fcberk\u00fcloz tokala\u015fmak, hastalar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 e\u015fyalara temasla bula\u015fmaz. Hastal\u0131k e\u011fer hasta tedavi alt\u0131nda de\u011filse ve mikrop sa\u00e7\u0131yorsa kolayl\u0131kla bula\u015fabilir. \u00d6rne\u011fin, mikrobu ta\u015f\u0131yan ki\u015filerin \u00f6ks\u00fcrmesi, hap\u015f\u0131rmas\u0131 ya da konu\u015furken etrafa yayd\u0131klar\u0131, i\u00e7inde mikrop bulunan damlac\u0131klar\u0131n sa\u011fl\u0131kl\u0131 ki\u015filer taraf\u0131ndan nefes yoluyla al\u0131nmas\u0131 bula\u015fmas\u0131 i\u00e7in yeterlidir. ,Di\u011fer yandan mikrobu alan her ki\u015fi hemen hasta olmayabilir, v\u00fccutta y\u0131llarca gizlenen mikrop, v\u00fccut direnci d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde hastal\u0131\u011fa neden olabilir. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin zay\u0131flamas\u0131 hastal\u0131\u011fa zemin haz\u0131rlarken, tedavinin aksat\u0131lmas\u0131 da mikrobun diren\u00e7li hale gelmesine yol a\u00e7abilmektedir.",G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 Uzman\u0131 Dr. Belgin \u0130kida\u011f, sinsi bir hastal\u0131k olan t\u00fcberk\u00fclozun basit gibi g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in \u00f6nemsenmeyen belirtilerini \u015f\u00f6yle s\u0131ralad\u0131:,"Uzun s\u00fcren inat\u00e7\u0131 kuru \u00f6ks\u00fcr\u00fck, \u00f6ks\u00fcr\u00fckle birlikte a\u011f\u0131zdan kan gelmesi, g\u00f6\u011f\u00fcs a\u011fr\u0131s\u0131, i\u015ftahs\u0131zl\u0131k, kilo kayb\u0131, halsizlik, y\u00fcksek ate\u015f, nefes darl\u0131\u011f\u0131, terleme gibi belirtiler g\u00f6steren hastal\u0131k hafif ba\u015flar ve yava\u015f yava\u015f ilerler. ,T\u00fcberk\u00fclozun hala yayg\u0131n enfeksiyon hastal\u0131\u011f\u0131 oldu\u011funu, stres, uykusuzluk, beslenme bozuklu\u011fu, i\u00e7ki ve sigara gibi etkenlerin v\u00fccut direncini d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in hastal\u0131\u011fa yakalanma riskini artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Dr. Belgin \u0130kida\u011f, erken tan\u0131 ve tam tedavi ile hastal\u0131\u011f\u0131n ge\u00e7ece\u011fini, tedavi edilmeyen durumlarda ise hastan\u0131n \u00f6l\u00fcm riski bulundu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Dolay\u0131s\u0131yla hastal\u0131k ge\u00e7 fark edilebilir." Hastal\u0131\u011f\u0131n \u00f6zellikle g\u00fcne\u015f almayan nemli, kapal\u0131 ortamlarda ve kalabal\u0131k yerlerde daha h\u0131zl\u0131 yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Dr. \u0130kida\u011f, UV \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n\u0131n mikroplar\u0131n h\u0131zla yok olmas\u0131na yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00fcne\u015f g\u00f6ren ortamlarda hastal\u0131\u011f\u0131n yay\u0131lma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011funu dile getirdi.\r\n\r\n