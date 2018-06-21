İşte ORC'nin kamuoyu araştırması

ORC Ara\u015ft\u0131rma, se\u00e7imlere 3 g\u00fcn kala se\u00e7menin nabz\u0131n\u0131 tutan anketi yay\u0131nlad\u0131. ,T\u00fcrkiye, 24 Haziran'da tarih\u00ee bir se\u00e7ime gidiyor.\r\n\r\n,Bir yanda Cumhur \u0130ttifak\u0131, di\u011fer yanda Millet \u0130ttifak\u0131 ile Parlamenter sistemden Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemine ge\u00e7ecek olan T\u00fcrkiye'de nefesler tutuldu.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rma \u015firketleri ise son anketlerle se\u00e7menin nabz\u0131n\u0131 tutuyor.\r\n\r\n,En \u00e7ok merak edilen ise se\u00e7imlerin ikinci tura kal\u0131p kalmayaca\u011f\u0131...\r\n,Bir\u00e7ok kesim ilk turda bu i\u015fin bitece\u011fine inansa da muhalefet cenah\u0131, se\u00e7imlerin ikinci tura kalaca\u011f\u0131n\u0131 iddia ediyor.\r\n,Ancak ORC taraf\u0131ndan yap\u0131lan anket, muhalefetin beklentisinin tam tersi niteli\u011finde...\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan birinci turda y\u00fczde 52,7 oy olacak. Partilerin yar\u0131\u015f\u0131nda ise MHP, HDP'yi ge\u00e7emiyor.\r\n\r\n,ORC Ara\u015ft\u0131rma'n\u0131n 17-19 Haziran aras\u0131nda 36 ilde toplam 4250 ki\u015fi ile y\u00fcz y\u00fcze yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda \u00e7arp\u0131c\u0131 sonu\u00e7lar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Ensonhaber'de yer alan habere g\u00f6re; Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan y\u00fczde 52,7 ile birinci turda se\u00e7imden galip \u00e7\u0131kan isim olacak. \r\n\r\n,CUMHUR \u0130TT\u0130FAKI: Y\u00dcZDE 54,7\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Ankete g\u00f6re partiler k\u0131yas\u0131ya yar\u0131\u015f i\u00e7erisinde. Partilerin yar\u0131\u015f\u0131nda son durum \u015f\u00f6yle: \r\n