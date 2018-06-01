İşte partilerin memurlar için vaatleri

Se\u00e7ime g\u00fcnler kala partililer se\u00e7im vaatlerini a\u00e7\u0131kl\u0131yor. Bildirgelerde ba\u015frol memurlara oldu. \u0130\u015fte o vaatler...\r\n(H\u00fcrriyet),Siyasi partiler arka arkaya a\u00e7\u0131klad\u0131klar\u0131 se\u00e7im bildirgelerinde \u201cmemurlar\u201d \u00f6nemli bir yer tutuyor.\r\n,AK Parti\u2019nin se\u00e7im bildirgesinde, bug\u00fcne kadar yap\u0131lan d\u00fczenlemelerden bahsedilirken, 2002\u2019den bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck memur ayl\u0131\u011f\u0131nda reel olarak y\u00fczde 73 art\u0131\u015f sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. ,Yeni d\u00f6neme ili\u015fkin olarak, \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131nda esnekli\u011fi esas alan, \u00e7al\u0131\u015fma bar\u0131\u015f\u0131n\u0131 ve sosyal diyalog mekanizmalar\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendiren bir yakla\u015f\u0131m i\u00e7inde bulunulaca\u011f\u0131 vurgulanan bildirgede \u201cKamu istihdam\u0131nda eri\u015fimin kolayla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ve b\u00fcrokratik y\u00fck\u00fcn azalt\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla Elektronik Kamu \u0130stihdam Portal\u0131n\u0131 (EK\u0130P) kuraca\u011f\u0131z\u201d ifadelerine yer veriliyor.\r\n ,MHP ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde a\u00e7\u0131klanan se\u00e7im bildirgesinde de, memurlarla ilgili \u00f6zel bir b\u00f6l\u00fcm bulunuyor. ,Bildirgede kamuda \u00e7al\u0131\u015fanlar aras\u0131ndaki \u00fccret dengesizliklerinin giderilece\u011fi, liyakat\u0131 ve ba\u015far\u0131y\u0131 esas alan bir \u00fccret sistemi olu\u015fturulaca\u011f\u0131 belirtilirken, \u201dPersonel rejiminin yeniden d\u00fczenlenerek kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n stat\u00fc, \u00fccret ve unvan karma\u015fas\u0131n\u0131n giderilmesini; e\u015fit de\u011ferde i\u015fe e\u015fit \u00fccretin tesis edilmesini ve i\u015fe alma, ilerleme ve y\u00fckselmenin objektif kriterlere ba\u011flanmas\u0131n\u0131 esas alan bir d\u00fczenlemeyi gerekli g\u00f6r\u00fcyoruz\u201d deniliyor.,CHP\u2019nin ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde a\u00e7\u0131klanan se\u00e7im bildirgesinde de kamu personeli ayr\u0131cal\u0131kl\u0131 bir ba\u015fl\u0131k alt\u0131nda yer al\u0131yor. Bildirgede, \u201cKamu personelinin i\u015fe al\u0131mlar\u0131nda ve i\u015fte y\u00fckseltilmesinde liyakati esas alaca\u011f\u0131z., T\u00fcm kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fullar\u0131n\u0131 iyile\u015ftirecek, toplumumuzun en nitelikli kesimlerinin kamuda g\u00f6rev almas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z\u201d denilirken, atama bekleyen 180 bin \u00f6\u011fretmenin kadroya al\u0131naca\u011f\u0131 belirtiliyor.,\u0130yi Parti\u2019nin \u00f6nceki g\u00fcn a\u00e7\u0131klanan se\u00e7im bildirgesinde kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131yla ilgili olarak \u201cKamu Personel Rejimini g\u00f6zden ge\u00e7irece\u011fiz, kamu g\u00f6revlerine giri\u015f, atama ve terfilerinde liyakat\u0131 esas alaca\u011f\u0131z. ,Devlet Personel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve Devlet Memurlar\u0131 Kanunu yeniden d\u00fczenleyece\u011fiz.\u201d taahh\u00fctlerinde bulunuluyor.,HDP\u2019nin se\u00e7im ve ekonomi bildirgesinde de; emeklilik ya\u015f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclecek, t\u00fcm kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na bin TL zam verilece\u011fi ifade ediliyor.\r\n