İşte Phillip Cocu'nun ilk transferi!

Fenerbah\u00e7e'nin Hollanda seferi s\u00fcr\u00fcyor. \r\n\r\n,Sar\u0131-Lacivertliler, tapusu Chelsea\u2019de olan Marco Van Ginkel\u2019i k\u0131skaca ald\u0131. \r\n\r\n,2 sezondur PSV\u2019de kiral\u0131k olarak forma giyen 25 ya\u015f\u0131ndaki orta saha, ge\u00e7en sezon \u015fampiyonluk yolunda 28 kar\u015f\u0131la\u015fmada 14 gol atarak tak\u0131m\u0131n\u0131 s\u0131rtlam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131, Chelsea\u2019nin kadrosunda d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi oyuncunun gidi\u015fine raz\u0131 oldu\u011funu belirtti. S\u00f6zle\u015fmesi 2020\u2019de sona erecek yetenekli oyuncunun piyasa de\u011feri ise 12 milyon euro civar\u0131nda. \r\n\r\n,Marco Van Ginkel, 2 sezonluk PSV kariyerinde, Phillip Cocu\u2019nun vazge\u00e7ilmesi olmu\u015ftu. \u00d6zellikle ge\u00e7en sezon yakalad\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f baz\u0131 Avrupa kul\u00fcplerinin de dikkatini \u00e7ekmi\u015fti. Sar\u0131-Lacivertliler Ginkel\u2019i getirerek, Cocu\u2019nun sistemini burada da uygulamas\u0131n\u0131n yolunu a\u00e7mak istiyor. \r\n\r\n,Ginkel\u2019in orta sahadaki g\u00f6revi, klasik tabirle 8 numara olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. Tak\u0131m\u0131n ge\u00e7i\u015fini sa\u011fl\u0131yor. Hollandal\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n, Cocu ile tekrar \u00e7al\u0131\u015fmaya olduk\u00e7a g\u00f6n\u00fcll\u00fc oldu\u011fu da \u00f6\u011frenildi.