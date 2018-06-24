İşte sandık başından kareler!

T\u00fcrkiye, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve Milletvekili Genel Se\u00e7imi i\u00e7in sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidiyor.\r\n,Yurt genelinde oy verme i\u015flemi saat 08.00 itibariyle ba\u015flad\u0131, saat 17.00'a kadar s\u00fcrecek.\r\n\r\n,Yurt i\u00e7inde toplam 56 milyon 322 bin 632 se\u00e7men 180 bin 65 sand\u0131kta oy kullanacak.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imleri'nde oy kullanma i\u015flemleri saat 08.00 itibariyle resmen ba\u015flad\u0131.\r\n,\u0130\u015fte sand\u0131k ba\u015f\u0131ndan ilk kareler...\r\n,.