İşte Steam Summer Sale'da indirime giren oyunlar

Steam'in 2018 yaz indirimleri ne zaman ba\u015flayacak? sorusu sonunda yan\u0131t buldu. Merakla beklenen indirim sonunda start ald\u0131. Steam indirimi kapsam\u0131nda indirime giren oyunlardan \u00f6ne \u00e7\u0131kanlar\u0131 sizler i\u00e7in derledik.\r\n\r\n,Playerunknown's Battlegrounds'\u0131n (PUBG) fiyat\u0131 %33 indirim ile 46,23 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Football Manager 2018 %66 indirim ile 40,46 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,ARK: Survival Evolved %67 indirim ile 29,37 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Dying Light: The Following %66 indirim ile 13,26 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Railway Empire %30 indirim ile 69,30 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Frostpunk %15 indirim ile 42,50 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Dragon's Dogma: Dark Arisen %67 indirim ile 32,34 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Darkest Dungeon %70 indirim ile 11,70 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Ni no Kuni II: Revenant Kingdom %40 indirim ile 107,40 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n,Steam'in 2017 Yaz indirimi, 22 Haziran - 5 Temmuz aras\u0131nda yap\u0131lm\u0131\u015f, yani 13 g\u00fcn s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc. Platofmun yine benzer bir sat\u0131\u015f politikas\u0131 izlemesi halinde 2018 Steam yaz \u0130ndirimi 4 Temmuz'a kadar s\u00fcrecek.\r\n