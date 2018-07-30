İşte Sümeyye Erdoğan'ın bebeği

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n torunu ve k\u0131z\u0131 S\u00fcmeyye ile Sel\u00e7uk Bayraktar'\u0131n bebekleri ilk kez ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,E\u015fiyle birlikte Twitter\u2019dan foto\u011fraflar payla\u015fan Sel\u00e7uk Bayraktar, \u201cBaba memleketi, Trabzon-Rize. Bir kez daha b\u00fcy\u00fclendik...\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,\u0130\u015f adam\u0131 \u00d6zdemir Bayraktar'\u0131n o\u011flu Baykar Teknik M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sel\u00e7uk Bayraktar ile evli olan S\u00fcmeyye Erdo\u011fan Bayraktar, ge\u00e7en y\u0131l anne olmu\u015ftu.\r\n\r\n,.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n 6' nc\u0131 torunu, Bayraktar ailesinin ilk \u00e7ocu\u011funun foto\u011fraflar\u0131 ise \u00e7iftin Trabzon Rize seyahatinde g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n