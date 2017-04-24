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15 TEMMUZ
İşte Survivor'da namaz kılan isimler
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Survivor 2017 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında kıyasıya rekabet devam ediyor.
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