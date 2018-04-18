İşte Taksim sapığı!

Beyo\u011flu Taksim Meydan\u0131'nda 23 Ekim 2017 tarihinde tak\u0131m elbiseli ya\u015fl\u0131 bir adam, tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 18-20 ya\u015flar\u0131nda gen\u00e7 erkeklerin yan\u0131na gidip \u00f6nce cep telefonuyla konu\u015fuyormu\u015f gibi yaparak onlarla sohbet etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015fme teklifi yapt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen ve sap\u0131k oldu\u011fundan \u015f\u00fcphelenilen adam yan\u0131na oturdu\u011fu gen\u00e7lere iltifatlar etti. ,Olay\u0131n ard\u0131ndan Beyo\u011flu \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, e\u015fkali belirlenen \u015fahs\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,Ekipler \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc esnada ya\u015fl\u0131 adam\u0131n \u00f6nceki g\u00fcn Taksim Meydan\u0131\u2019nda g\u00f6r\u00fclmesi \u00fczerine vatanda\u015flar ihbarda bulundu. \r\n,\u0130hbar \u00fczerine meydana gelen \u00d6nleyici Hizmet B\u00fcro Amirli\u011fi\u2019ne ba\u011fl\u0131 ekip, Gezi Park\u0131\u2019nda y\u00fcr\u00fcyen adam\u0131 yakalad\u0131.\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan adam ifadesi al\u0131nmak \u00fczere Taksim Polis Merkezi\u2019ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Kimli\u011finin Mehmet Ali K. (70) oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u015fah\u0131s, konu hakk\u0131nda herhangi bir m\u00fcracaat olmamas\u0131 nedeniyle ifadesinin al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. \r\n\r\n